السعودية وفرنسا تبحثان تطورات الملف اللبناني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 27 - 9 - (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان آخر تطورات الملف اللبناني والمستجدات الإقليمية والدولية.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء الجانبين في مقر الوزارة بالرياض.
كما تطرق اللقاء إلى العلاقات السعودية - الفرنسية وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات. (النهاية)
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