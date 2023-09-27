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السعودية وفرنسا تبحثان تطورات الملف اللبناني

9/27/2023 2:35:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 27 - 9 - (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان آخر تطورات الملف اللبناني والمستجدات الإقليمية والدولية.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء الجانبين في مقر الوزارة بالرياض.
كما تطرق اللقاء إلى العلاقات السعودية - الفرنسية وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات. (النهاية)

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