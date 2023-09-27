الولايات المتحدة تؤكد عودة الجندي الأمريكي المحتجز في كوريا الشمالية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 9 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء استعادة الجندي الأمريكي ترافيس كينغ الذي كان محتجزا لدى سلطات كوريا الشمالية منذ عبوره إلى أراضيها في يوليو الماضي.
وأعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في إيجاز عبر الهاتف عن شكر واشنطن للسويد على دورها الدبلوماسي "الذي يمثل قوة حماية للولايات المتحدة في جمهورية كوريا الشمالية" كما شكر الصين "لمساعدتها في تسهيل عبور الجندي كينغ".
وفي بيان منفصل أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بات رايدر أن المسؤولين الأمريكيين نجحوا في تأمين عودة الجندي ترافيس كينغ من كوريا الشمالية.
وعبر عن التقدير للعمل الشاق الذي قام به الأفراد في الجيش والقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية وفي وزارة الدفاع "جنبا إلى جنب مع زملائنا في وزارة الخارجية لإعادة الجندي كينغ إلى الولايات المتحدة".
كانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قد أفادت في منتصف شهر أغسطس الماضي بأنه طبقا لتحقيق أجراه الجهاز المختص في البلاد اعترف ترافيس كينغ وهو جندي في الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية بأنه "اقتحم بشكل غير قانوني" أراضي كوريا الشمالية خلال جولة مدنية إلى المنطقة الأمنية المشتركة في 18 يوليو الماضي. (النهاية)
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