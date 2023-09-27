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الولايات المتحدة تؤكد عودة الجندي الأمريكي المحتجز في كوريا الشمالية

9/27/2023 2:35:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 9 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء استعادة الجندي الأمريكي ترافيس كينغ الذي كان محتجزا لدى سلطات كوريا الشمالية منذ عبوره إلى أراضيها في يوليو الماضي.
وأعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في إيجاز عبر الهاتف عن شكر واشنطن للسويد على دورها الدبلوماسي "الذي يمثل قوة حماية للولايات المتحدة في جمهورية كوريا الشمالية" كما شكر الصين "لمساعدتها في تسهيل عبور الجندي كينغ".
وفي بيان منفصل أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بات رايدر أن المسؤولين الأمريكيين نجحوا في تأمين عودة الجندي ترافيس كينغ من كوريا الشمالية.
وعبر عن التقدير للعمل الشاق الذي قام به الأفراد في الجيش والقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية وفي وزارة الدفاع "جنبا إلى جنب مع زملائنا في وزارة الخارجية لإعادة الجندي كينغ إلى الولايات المتحدة".
كانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قد أفادت في منتصف شهر أغسطس الماضي بأنه طبقا لتحقيق أجراه الجهاز المختص في البلاد اعترف ترافيس كينغ وهو جندي في الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية بأنه "اقتحم بشكل غير قانوني" أراضي كوريا الشمالية خلال جولة مدنية إلى المنطقة الأمنية المشتركة في 18 يوليو الماضي. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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