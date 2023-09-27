جامعة جدارا تشارك بمؤتمر للتسويق الإسلامي في جورجيا

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 27 أيلول (بترا)- شاركت جامعة جدارا ممثلة برئيس هيئة مديريها، الدكتور شكري المراشده، في إطلاق أعمال المؤتمر العالمي الرابع عشر للتسويق الإسلامي، والمنعقد في جامعة جيوميدي في تبليسي بجورجيا، وذلك بمشاركة أكاديميين وباحثين من مختلف دول الوطن العربي والعالم.

ويأتي هذا المؤتمر الذي تعقده الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي ومقرها لندن بالتعاون مع جامعة جدارا في الأردن، بعنوان: تشكيل المستقبل والابتكارات والاتجاهات في أسواق الشرق الأوسط والقوقاز.

وتتضمن فعاليات المؤتمر وعلى مدار يومين، جلسات بحثية، يتخللها تقديم أوراق بحثية للمشاركين من مختلف الدول والجامعات، فيما تنعقد ثلاث جلسات في اليوم الثاني والذي يسدل معه الستار على أعمال المؤتمر .

يذكر أن الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي تسعى لنشر مبادئ التسويق الإسلامي بين المستهلكين والموردين وأصحاب المصلحة من أجل إيجاد سوق عالمية أكثر إنسانية تقدر الأخلاق والنزاهة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

--(بترا)

ع ع/م ق/ح أ

27/09/2023 21:21:21

