جامعة جدارا تشارك بمؤتمر للتسويق الإسلامي في جورجيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 27 أيلول (بترا)- شاركت جامعة جدارا ممثلة برئيس هيئة مديريها، الدكتور شكري المراشده، في إطلاق أعمال المؤتمر العالمي الرابع عشر للتسويق الإسلامي، والمنعقد في جامعة جيوميدي في تبليسي بجورجيا، وذلك بمشاركة أكاديميين وباحثين من مختلف دول الوطن العربي والعالم.
ويأتي هذا المؤتمر الذي تعقده الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي ومقرها لندن بالتعاون مع جامعة جدارا في الأردن، بعنوان: تشكيل المستقبل والابتكارات والاتجاهات في أسواق الشرق الأوسط والقوقاز.
وتتضمن فعاليات المؤتمر وعلى مدار يومين، جلسات بحثية، يتخللها تقديم أوراق بحثية للمشاركين من مختلف الدول والجامعات، فيما تنعقد ثلاث جلسات في اليوم الثاني والذي يسدل معه الستار على أعمال المؤتمر .
يذكر أن الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي تسعى لنشر مبادئ التسويق الإسلامي بين المستهلكين والموردين وأصحاب المصلحة من أجل إيجاد سوق عالمية أكثر إنسانية تقدر الأخلاق والنزاهة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
--(بترا)
ع ع/م ق/ح أ
27/09/2023 21:21:21
MENAFN27092023000117011021ID1107154009
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