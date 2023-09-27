محافظات: احتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
محافظات 27 أيلول(بترا)- تواصلت الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف اليوم في إربد والرصيفة، فقد نظم تجمع لجان المرأة الوطني الأردني لمحافظة إربد، بالتعاون مع جمعية أردن العطاء الخيرية، احتفالا دينياً بالمناسبة العطرة، بحضور أعضاء التجمع والعديد من سيدات المجتمع المحلي.
وقالت مقررة التجمع بإربد ياسمين الزعبي، إن سيرة النبي عليه الصلاة والسلم وسيرته نموذجاً للقيم الإنسانية السامية والدليل على الهداية والصلاح، والدعوة للخير ونبذ الكراهية وبناء المجتمع الإنساني على أساس الخير والعطاء .
وتضمن الاحتفال إلقاء عدة قصائد شعرية، تغنت بمولد سيد البشرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلم، وعلى درس ديني عن سيرة النبي العطرة، ومجموعة من الأناشيد الدينية قدمتها سيدات متطوعات، ومسابقة دينية ثقافية تلاها توزيع الهدايا على الحضور.
كما نظمت هيئة شباب منطقة المنارة على مسرح مدرسة أم سلمه الأساسية للبنات في حي المنارة بمحافظة إربد، احتفالا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية والخاصة في محافظة إربد وحشد من المواطنين.
وألقى رئيس المنظمة العالمية للسلام ضيف الشرف من مصر عادل السباعي كلمة قال فيها:"نحتفل اليوم بمناسبة تهتز مشاعرنا معها، وتتراقص قلوبنا سعادة لاستقبالها، مناسبة ولادة هادي البشرية، الرسول الكريم الذي بعثه الله بالحق هاديا ومبشرا ونذيرا، ليكون النور الذي أضاء في القلوب، بعد أن كانت غارقة في ظلمات الأوثان والضلال".
بدوره، تحدث رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي في كلمته عن المولد النبوي الشريف، مشيراً إلى مناقب الرسول الكريم وأخلاقه العالية في تعامله مع الناس، كما تحدث عن أهم المواقف التاريخية في حياة الرسول.
وتحدث النائب راشد الشوحه عن أخلاق النبي الحميدة، وقال "سنبقى على عهد رسالة سيدنا محمد عليه السلام"، كما شكر جميع المشاركين والمنظمين والقائمين على الحفل.
وتضمنت فعاليات الاحتفال وصلة من الإنشاد الديني، وموعظة دينية قدمها مدير أوقاف إربد الثانية الشيخ عبدالسلام نصير، إضافة الى توزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم.
وأقامت بلدية الرصيفة اليوم احتفالا دينيا كبيرا بمناسبة المولد النبوي الشريف في حديقة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين برعاية رئيس البلدية شادي الزيناتي وحضور أعضاء المجلس البلدي وعدد من مدراء الأجهزة الأمنية والدوائر الرسمية في لواء الرصيفة وأهالي المدينة.
واشتمل الحفل على فقرات متنوعة بين الأناشيد الدينية في مدح النبي الكريم وبيان فضائله، إضافة إلى ألعاب ترفيهية وتعليمية للأطفال وبازار خيري للسيدات العاملات من الأسر المنتجة, ومسابقات للأطفال وتوزيع هدايا على الحضور.
وأكد الزيناتي، في كلمته على عظم هذه المناسبة لما فيها من استذكار لمعاني المحبة والتعظيم لنبينا الكريم وما فيها من عودة مباركة للمسلمين للتكاتف والتعاضد للدفاع عن سيدنا محمد عليه السلام ضد الهجمات التي تتعرض لها سيرته العطرة من قبل الضالين.
ودعا إلى إظهار الفرح والسرور وتعليم الأبناء أهمية وعظمة النبي محمد عليه السلام لتقوية وتعزيز ارتباطهم به وتثبيت إيمانهم برسالته العطرة.
وشارك في الحفل، فرق تطوعية في مدينة الرصيفة، قدمت فقرات ترفيهية ومسابقات، كما شارك نادي النخبة للمكفوفين في الاحتفال من خلال تقديم عدد من منتسبيه من المكفوفين لأناشيد دينية.
--(بترا)
ع ع/رن/م ق/ح أ
27/09/2023 21:04:05
MENAFN27092023000117011021ID1107154008
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