محافظات: احتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف

MENAFN - Jordan News Agency)

محافظات 27 أيلول(بترا)- تواصلت الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف اليوم في إربد والرصيفة، فقد نظم تجمع لجان المرأة الوطني الأردني لمحافظة إربد، بالتعاون مع جمعية أردن العطاء الخيرية، احتفالا دينياً بالمناسبة العطرة، بحضور أعضاء التجمع والعديد من سيدات المجتمع المحلي.

وقالت مقررة التجمع بإربد ياسمين الزعبي، إن سيرة النبي عليه الصلاة والسلم وسيرته نموذجاً للقيم الإنسانية السامية والدليل على الهداية والصلاح، والدعوة للخير ونبذ الكراهية وبناء المجتمع الإنساني على أساس الخير والعطاء .

وتضمن الاحتفال إلقاء عدة قصائد شعرية، تغنت بمولد سيد البشرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلم، وعلى درس ديني عن سيرة النبي العطرة، ومجموعة من الأناشيد الدينية قدمتها سيدات متطوعات، ومسابقة دينية ثقافية تلاها توزيع الهدايا على الحضور.

كما نظمت هيئة شباب منطقة المنارة على مسرح مدرسة أم سلمه الأساسية للبنات في حي المنارة بمحافظة إربد، احتفالا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية والخاصة في محافظة إربد وحشد من المواطنين.

وألقى رئيس المنظمة العالمية للسلام ضيف الشرف من مصر عادل السباعي كلمة قال فيها:"نحتفل اليوم بمناسبة تهتز مشاعرنا معها، وتتراقص قلوبنا سعادة لاستقبالها، مناسبة ولادة هادي البشرية، الرسول الكريم الذي بعثه الله بالحق هاديا ومبشرا ونذيرا، ليكون النور الذي أضاء في القلوب، بعد أن كانت غارقة في ظلمات الأوثان والضلال".

بدوره، تحدث رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي في كلمته عن المولد النبوي الشريف، مشيراً إلى مناقب الرسول الكريم وأخلاقه العالية في تعامله مع الناس، كما تحدث عن أهم المواقف التاريخية في حياة الرسول.

وتحدث النائب راشد الشوحه عن أخلاق النبي الحميدة، وقال "سنبقى على عهد رسالة سيدنا محمد عليه السلام"، كما شكر جميع المشاركين والمنظمين والقائمين على الحفل.

وتضمنت فعاليات الاحتفال وصلة من الإنشاد الديني، وموعظة دينية قدمها مدير أوقاف إربد الثانية الشيخ عبدالسلام نصير، إضافة الى توزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم.

وأقامت بلدية الرصيفة اليوم احتفالا دينيا كبيرا بمناسبة المولد النبوي الشريف في حديقة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين برعاية رئيس البلدية شادي الزيناتي وحضور أعضاء المجلس البلدي وعدد من مدراء الأجهزة الأمنية والدوائر الرسمية في لواء الرصيفة وأهالي المدينة.

واشتمل الحفل على فقرات متنوعة بين الأناشيد الدينية في مدح النبي الكريم وبيان فضائله، إضافة إلى ألعاب ترفيهية وتعليمية للأطفال وبازار خيري للسيدات العاملات من الأسر المنتجة, ومسابقات للأطفال وتوزيع هدايا على الحضور.

وأكد الزيناتي، في كلمته على عظم هذه المناسبة لما فيها من استذكار لمعاني المحبة والتعظيم لنبينا الكريم وما فيها من عودة مباركة للمسلمين للتكاتف والتعاضد للدفاع عن سيدنا محمد عليه السلام ضد الهجمات التي تتعرض لها سيرته العطرة من قبل الضالين.

ودعا إلى إظهار الفرح والسرور وتعليم الأبناء أهمية وعظمة النبي محمد عليه السلام لتقوية وتعزيز ارتباطهم به وتثبيت إيمانهم برسالته العطرة.

وشارك في الحفل، فرق تطوعية في مدينة الرصيفة، قدمت فقرات ترفيهية ومسابقات، كما شارك نادي النخبة للمكفوفين في الاحتفال من خلال تقديم عدد من منتسبيه من المكفوفين لأناشيد دينية.

--(بترا)

ع ع/رن/م ق/ح أ

27/09/2023 21:04:05