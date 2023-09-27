الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوياتها في 6 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا)- تراجعت الأسواق الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء مع استمرار ‏المستثمرين في تقييم التضخم وأسعار الفائدة وصحة الاقتصاد العالمي.‏

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض بنسبة 0.2 بالمئة بعد تداولات ‏هادئة خلال اليوم، مسجلاً تراجعه الخامس على التوالي وأدنى إغلاق له منذ 28 آذار، وفقًا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.

وانخفضت أسهم التأمين بنسبة 1.7 بالمئة، في حين شهدت أسهم النفط والغاز ارتفاعًا ‏بنسبة 1.6 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط.‏

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

27/09/2023 20:59:03