الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوياتها في 6 أشهر

الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوياتها في 6 أشهر
التاريخ
9/27/2023 2:35:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 أيلول (بترا)- تراجعت الأسواق الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء مع استمرار المستثمرين في تقييم التضخم وأسعار الفائدة وصحة الاقتصاد العالمي.
وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض بنسبة 0.2 بالمئة بعد تداولات هادئة خلال اليوم، مسجلاً تراجعه الخامس على التوالي وأدنى إغلاق له منذ 28 آذار، وفقًا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
وانخفضت أسهم التأمين بنسبة 1.7 بالمئة، في حين شهدت أسهم النفط والغاز ارتفاعًا بنسبة 1.6 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
27/09/2023 20:59:03
MENAFN27092023000117011021ID1107154007
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