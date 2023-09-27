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الجامعة العربية تشارك في الدورة الرابعة للمنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية

9/27/2023 2:35:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بكين 27 أيلول(بترا)- شاركت الجامعة العربية في أعمال الدورة الرابعة للمنتدى العربي الصيني للإصلاح والتنمية، التي نظمها اليوم مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية في شنغهاي .
وتمحورت أعمال الدورة حول بحث سبل تنفيذ مخرجات القمة العربية الصينية الأولى؛ وتنفيذ مبادرة التنمية العالمية؛ والتعاون في بناء "الحزام والطريق" والدفع بمستوى التعاون العربي الصيني.
وألقى السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية ، كلمة أكد فيها أهمية العلاقات العربية الصينية، واستعداد الأمانة العامة للتنسيق مع الجانبين لتنفيذ مخرجات القمة العربية الصينية الأولى في مختلف المجالات، مشيراً إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
--(بترا)
ن ا/م ق/ح أ
27/09/2023 20:58:07

MENAFN27092023000117011021ID1107154006

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