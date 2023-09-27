الجامعة العربية تشارك في الدورة الرابعة للمنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بكين 27 أيلول(بترا)- شاركت الجامعة العربية في أعمال الدورة الرابعة للمنتدى العربي الصيني للإصلاح والتنمية، التي نظمها اليوم مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية في شنغهاي .
وتمحورت أعمال الدورة حول بحث سبل تنفيذ مخرجات القمة العربية الصينية الأولى؛ وتنفيذ مبادرة التنمية العالمية؛ والتعاون في بناء "الحزام والطريق" والدفع بمستوى التعاون العربي الصيني.
وألقى السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية ، كلمة أكد فيها أهمية العلاقات العربية الصينية، واستعداد الأمانة العامة للتنسيق مع الجانبين لتنفيذ مخرجات القمة العربية الصينية الأولى في مختلف المجالات، مشيراً إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
--(بترا)
ن ا/م ق/ح أ
27/09/2023 20:58:07
MENAFN27092023000117011021ID1107154006
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