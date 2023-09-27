رئيس مجلس النواب: الملك يوجه دوماً لتحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول(بترا)-قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن ملف الرعاية الصحية بقي على سلم أولويات واهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني، موجهاً دوماً إلى تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، في مختلف مناطق المملكة، مثلما حرص جلالته على تطوير خدمات البنية التحتية لمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية.

حديث الصفدي، جاء لدى رعايته اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر الدولي الحادي عشر للجمعية الأردنية لأطباء أمراض الدماغ والأعصاب- المؤتمر التاسع للفرع الأردني لمساندة مرض الصرع، بحضور عدد كبير من المختصين في المملكة والمنطقة العربية وعدد من المختصين الدوليين.

وأضاف الصفدي: لقد بقي جلالة الملك حريصاً على توفير الكوادر البشرية الطبية والتمريضية والإدارية المؤهلة والكفؤة، والتجهيزات الطبية الحديثة والمتطورة اللازمة لتقديم خدمات نوعية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وبفضل السياسة الملكية وجهود مختلف المؤسسات الوطنية، استطاع الأردن أن يحقق تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، وأصبحت مؤسساته الطبية مقصداً لطالبي العلاج من مختلف دول العالم، جراء السمعة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الطبي في المملكة.

َوأكد الصفدي، أهمية المؤتمر بتقديم خلاصات وتوصيات نحو دفع التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين المختصين من مختلف أنحاء العالم، عبر الورش التدريبية المكثفة والمحاضرات العلمية، مشيراً إلى استعداد مجلس النواب للتعاون مع نقابة الأطباء في هذا الإطار، وذلك عبر لجنة الصحة والبيئة النيابية، وتقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بالنهوض بهذا القطاع.

رئيس المؤتمر الدكتور عمار مبيضين رئيس الجمعية الأردنية لأطباء أمراض الدماغ والأعصاب، قال إن مهنة الطب مهنة عظيمة تعنى بحياة البشر ويجب ان نواصل العمل لرفعتها و تطورها بما يخدم البشرية.

وأضاف، أننا نهدف من المؤتمر إلى زيادة التبادل العلمي والمعرفي بما يخدم تطور الخبرات الأردنية لتنعكس إيجاباً على المريض وعلاجه.

من جهته قال الدكتور ماجد نصير ممثل نقابة الأطباء، إن المؤتمرات فرصة مميزة لتبادل الخبرات والتفاعل للاستفادة من كل ما هو جديد.

وأضاف، أن الطبيب الاردني يتمتع بأفضل درجات العلم والمعرفة ويسعى دائماً إلى المزيد من التطور والتحديث بما يخدم مسيرته الطبية التي تنعكس على مرضاه.

من جهته، قال الدكتور يوسف السيد رئيس الاتحاد العربي لجمعيات طب الأعصاب، إن الاتحاد يسعى إلى تنظيم العمل المشترك بين القطاعات الطبية في الدول العربية العضوة في الاتحاد، مؤكداً أن العمل العربي المشترك في هذا المجال يأتي بنتائج مميزة في تطور المسيرة العلمية للأطباء العرب.

وقال، إن الوطن العربي يحظى بأطباء مميزين على المستوى العالمي، وهو ما نهدف من خلاله الى تبادل الخبرات في جميع المجالات الطبية وتطوير قدرات للطبيب العربي.

--(بترا)

م خ/م ق/ح أ

27/09/2023 20:45:06