الفوسفات تمول إنشاء ملعب خماسي لجمعية البادية الأردنية للفكر والثقافة بلواء الحسا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان27 أيلول (بترا)- نفذت شركة مناجم الفوسفات الأردنية تجهيز الملعب الخماسي التابع لجمعية البادية الأردنية للفكر والثقافة والتنمية بلواء الحسا.

وجاء ذلك انطلاقاً من مسؤولية الشركة الاجتماعية بالمساهمة في تقديم وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق عمل الشركة وخاصة البادية الجنوبية وفق بيان للشركة .

واعرب أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية عن تقديرهم لشركة مناجم الفوسفات الأردنية على المبادرات والمساهمات المستمرة للشركة لخدمة المجتمعات المحلية بشكل عام وإنشاء هذا الملعب الخماسي بشكل خاص، ما يسهم في دعم الحركة الرياضية والثقافية في اللواء.

واكدوا، أن هذه المبادرات تعكس حرص الشركة على المساهمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف أنحاء المملكة، وخاصة مناطق البادية الجنوبية، ومساعدة مؤسسات المجتمع المدني فيها على القيام بدورها على اكمل وجه.

--(بترا)

رش/م ق/ح أ

27/09/2023 20:15:22