الفوسفات تمول إنشاء ملعب خماسي لجمعية البادية الأردنية للفكر والثقافة بلواء الحسا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان27 أيلول (بترا)- نفذت شركة مناجم الفوسفات الأردنية تجهيز الملعب الخماسي التابع لجمعية البادية الأردنية للفكر والثقافة والتنمية بلواء الحسا.
وجاء ذلك انطلاقاً من مسؤولية الشركة الاجتماعية بالمساهمة في تقديم وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق عمل الشركة وخاصة البادية الجنوبية وفق بيان للشركة .
واعرب أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية عن تقديرهم لشركة مناجم الفوسفات الأردنية على المبادرات والمساهمات المستمرة للشركة لخدمة المجتمعات المحلية بشكل عام وإنشاء هذا الملعب الخماسي بشكل خاص، ما يسهم في دعم الحركة الرياضية والثقافية في اللواء.
واكدوا، أن هذه المبادرات تعكس حرص الشركة على المساهمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف أنحاء المملكة، وخاصة مناطق البادية الجنوبية، ومساعدة مؤسسات المجتمع المدني فيها على القيام بدورها على اكمل وجه.
--(بترا)
رش/م ق/ح أ
27/09/2023 20:15:22
MENAFN27092023000117011021ID1107154004
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