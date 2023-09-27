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الأمير فيصل يتوج لاعب منتخب التايكواندو الشرباتي بالميدالية الفضية بالألعاب الآسيوية

9/27/2023 2:35:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

هانغتشو 27 أيلول(بترا) - توج سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، مساء اليوم الأربعاء لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي بالميدالية الفضية.
كما حضر سموه تتويج لاعب منتخبنا الوطني زيد مصطفى بالميدالية الفضية وذلك ضمن منافسات وزن تحت 86 كغم في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
وهنأ سمو الأمير فيصل بن الحسين، لاعبي المنتخب الوطني بهذا الإنجاز الكبير، مُشيداً بالتطور الكبير لرياضة التايكواندو الأردنية وزيادة الحصيلة الأردنية في هذه النسخة من الألعاب إلى 3 ميداليات بعد أن كان لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني قد توج يوم أمس الثلاثاء بالميدالية البرونزية لمنافسات وزن تحت 63 كغم.
ويختتم المنتخب الوطني للتايكواندو مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية يوم غد الخميس حيث سيشارك كل من راما أبو الرب وأنس الصادق في منافسات وزنيهما.
--(بترا)
خ خ/م ق/ح أ
27/09/2023 20:04:22

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