الأمير فيصل يتوج لاعب منتخب التايكواندو الشرباتي بالميدالية الفضية بالألعاب الآسيوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
هانغتشو 27 أيلول(بترا) - توج سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، مساء اليوم الأربعاء لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي بالميدالية الفضية.
كما حضر سموه تتويج لاعب منتخبنا الوطني زيد مصطفى بالميدالية الفضية وذلك ضمن منافسات وزن تحت 86 كغم في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
وهنأ سمو الأمير فيصل بن الحسين، لاعبي المنتخب الوطني بهذا الإنجاز الكبير، مُشيداً بالتطور الكبير لرياضة التايكواندو الأردنية وزيادة الحصيلة الأردنية في هذه النسخة من الألعاب إلى 3 ميداليات بعد أن كان لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني قد توج يوم أمس الثلاثاء بالميدالية البرونزية لمنافسات وزن تحت 63 كغم.
ويختتم المنتخب الوطني للتايكواندو مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية يوم غد الخميس حيث سيشارك كل من راما أبو الرب وأنس الصادق في منافسات وزنيهما.
--(بترا)
خ خ/م ق/ح أ
27/09/2023 20:04:22
MENAFN27092023000117011021ID1107154003
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