رئيس مجلس إدارة مجموعة العبدلي يلتقي السفير الياباني بعمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان27 أيلول (بترا)- بحث رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، عامر الفايز، مع السفير الياباني في عمان، أوكوياما جيرو، سبل التعاون المشترك وآليات تعزيزها.
ويأتي هذا اللقاء الذي عقد بمقر الشركة، للتأكيد على اهتمام سفارة اليابان المستمر بتأسيس علاقات متينة بين اليابان والأردن ضمن جميع القطاعات الحيوية في المملكة، وعلى الجدية في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والاستثمارية التي تقود لمشاريع مشتركة، لا سيما في القطاعات الواعدة التي تتضمنها خطة التحديث الاقتصادي.
وكان الطرفان، قد بحثا خلال اللقاء فرص التعاون والاستثمار المتاحة، خاصة في ظل الاستعدادات التي يواصلها العبدلي لإطلاق المرحلة الثانية بمساحة تفوق المساحة التي تم تكريسها لإنجاز المرحلة الأولى، مع مرونة كبيرة في تخصيص مساحات المشاريع حسب تطورات خطط الاستثمار.
كما تم خلال اللقاء مناقشة مميزات البيئة الاستثمارية في المملكة، مع تسليط الضوء على تجربة العبدلي في توفير بيئة معاصرة تتسم بتوظيف التكنولوجيا والبنية التحتية المتطورة لتقديم المزايا المحفزة للأعمال، ضمن وجهة حيوية وذات استخدامات متعددة تلبي مختلف متطلبات الحياة، وتقدم قيمة كبيرة وعوائد مجزية للمستثمرين ضمنها.
--(بترا)
رش/م ق/ح أ
27/09/2023 19:56:40
MENAFN27092023000117011021ID1107154002
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