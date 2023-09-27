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رئيس مجلس إدارة مجموعة العبدلي يلتقي السفير الياباني بعمان

9/27/2023 2:35:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان27 أيلول (بترا)- بحث رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، عامر الفايز، مع السفير الياباني في عمان، أوكوياما جيرو، سبل التعاون المشترك وآليات تعزيزها.
ويأتي هذا اللقاء الذي عقد بمقر الشركة، للتأكيد على اهتمام سفارة اليابان المستمر بتأسيس علاقات متينة بين اليابان والأردن ضمن جميع القطاعات الحيوية في المملكة، وعلى الجدية في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والاستثمارية التي تقود لمشاريع مشتركة، لا سيما في القطاعات الواعدة التي تتضمنها خطة التحديث الاقتصادي.
وكان الطرفان، قد بحثا خلال اللقاء فرص التعاون والاستثمار المتاحة، خاصة في ظل الاستعدادات التي يواصلها العبدلي لإطلاق المرحلة الثانية بمساحة تفوق المساحة التي تم تكريسها لإنجاز المرحلة الأولى، مع مرونة كبيرة في تخصيص مساحات المشاريع حسب تطورات خطط الاستثمار.
كما تم خلال اللقاء مناقشة مميزات البيئة الاستثمارية في المملكة، مع تسليط الضوء على تجربة العبدلي في توفير بيئة معاصرة تتسم بتوظيف التكنولوجيا والبنية التحتية المتطورة لتقديم المزايا المحفزة للأعمال، ضمن وجهة حيوية وذات استخدامات متعددة تلبي مختلف متطلبات الحياة، وتقدم قيمة كبيرة وعوائد مجزية للمستثمرين ضمنها.
--(بترا)
رش/م ق/ح أ
27/09/2023 19:56:40

MENAFN27092023000117011021ID1107154002

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