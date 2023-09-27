بحث سبل التعاون بين بلدية بيرين وبلديتي سيستري الايطالية ومساكن التونسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيرين 27 أيلول(بترا)- بحث رئيس بلدية بيرين الجديدة وهبي الزواهرة والوفد المرافق له سبل التعاون في كافة المجالات، خاصة البيئية منها مع رئيسي بلديات سيستري ليفانتي الإيطالية ستيفانو لو روسو ومساكن التونسية السيد كريم.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الزواهرة ووفد من بلدية بيرين خلال الأيام الماضية للاطلاع على التجربة الإيطالية في مجال حماية البيئة وادارة النفايات والطاقة المتجددة.
وقال الزواهرة، اليوم الأربعاء، إن هذه الزيارة جاءت في إطار التعاون المشترك بين بلدية بيرين الجديدة في محافظة الزرقاء والتي تعتبر من أكبر بلديات المحافظة مساحة وأهميتها البيئية والسياحية لما تحتويه من مساحات حرجية واسعة ومتنزهات بيئية تحتاج للرعاية والحماية للمحافظة عليها.
وأشار إلى أنه تم خلال الزيارة بحث سبل التعاون بين البلديات الثلاث لما تشترك فيه من اهتمام بالبيئة النظيفة والسعي لاستخدام أفضل طرق المحافظة على المساحات الخضراء من خلال استغلال الأساليب الحديثة في الطاقة المتجددة وادارة النفايات بطرق نظيفة آمنة.
وأضاف، أنه تم خلال الزيارة عمل جولات للعديد من المواقع البيئية في مدينة سيستري ليفانتي والاطلاع على تجربتها في هذا المجال للاستفادة منها مستقبلا في قضاء بيرين, مؤكدا على ان هذا التعاون سيسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين مستقبلا من خلال المشاريع المشتركة بين البلديات.
--بترا
رن/ح أ
27/09/2023 19:46:28
MENAFN27092023000117011021ID1107154001
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