بحث سبل التعاون بين بلدية بيرين وبلديتي سيستري الايطالية ومساكن التونسية

MENAFN - Jordan News Agency)

بيرين 27 أيلول(بترا)- بحث رئيس بلدية بيرين الجديدة وهبي الزواهرة والوفد المرافق له سبل التعاون في كافة المجالات، خاصة البيئية منها مع رئيسي بلديات سيستري ليفانتي الإيطالية ستيفانو لو روسو ومساكن التونسية السيد كريم.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الزواهرة ووفد من بلدية بيرين خلال الأيام الماضية للاطلاع على التجربة الإيطالية في مجال حماية البيئة وادارة النفايات والطاقة المتجددة.

وقال الزواهرة، اليوم الأربعاء، إن هذه الزيارة جاءت في إطار التعاون المشترك بين بلدية بيرين الجديدة في محافظة الزرقاء والتي تعتبر من أكبر بلديات المحافظة مساحة وأهميتها البيئية والسياحية لما تحتويه من مساحات حرجية واسعة ومتنزهات بيئية تحتاج للرعاية والحماية للمحافظة عليها.

وأشار إلى أنه تم خلال الزيارة بحث سبل التعاون بين البلديات الثلاث لما تشترك فيه من اهتمام بالبيئة النظيفة والسعي لاستخدام أفضل طرق المحافظة على المساحات الخضراء من خلال استغلال الأساليب الحديثة في الطاقة المتجددة وادارة النفايات بطرق نظيفة آمنة.

وأضاف، أنه تم خلال الزيارة عمل جولات للعديد من المواقع البيئية في مدينة سيستري ليفانتي والاطلاع على تجربتها في هذا المجال للاستفادة منها مستقبلا في قضاء بيرين, مؤكدا على ان هذا التعاون سيسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين مستقبلا من خلال المشاريع المشتركة بين البلديات.

--بترا

رن/ح أ

27/09/2023 19:46:28