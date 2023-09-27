ورشة عمل حول مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة البلدية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 أيلول(بترا)- واصلت وزارة الإدارة المحلية بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لقاءاتها مع أصحاب العلاقة بما يخص إشراك القطاع الخاص، حول مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات البلدية الصلبة التي أقرتها الحكومة عام 2015، وذلك بعقد ورشة عمل مع غرفتي صناعة وتجارة الأردن، تتعلّق بمشروع إدارة النفايات الصلبة في الوزارة (Solid Waste Management in Jordan - SoWas) الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ.
وبينت مديرة مديرية النفايات الصلبة في الوزارة المهندسة رائدة العوران خلال الورشة، أن تحديث الاستراتيجية جاء استجابة لتغييرات ارتبطت بتعزيز نهج الاقتصاد الدائري؛ ودمج المستهدفات في الخطط البيئية الوطنية بإطار المراجعة الحالية للاستراتيجية، وانسجاما مع سياسة التغير المناخي.
وأكدت رئيسة قسم إدارة وتخطيط النفايات الصلبة في الوزارة المهندسة جمانة العبادي، أهمية مشاركة القطاع الخاص ممثلاً بغرفتي الصناعة والتجارة، للوقوف على مداخلاتهم ودمج ملاحظاتهم في الاستراتيجية، كون النفايات الصلبة تعتبر مورداً يمكن استثماره من خلال تطبيق منهجية الاقتصاد الدائري في هذا القطاع الهام.
وقدم خلال الورشة المهندس معن العياصرة من غرفة صناعة الأردن؛ والمهندس سمير الكيلاني من غرفة تجارة الأردن، عروضاً تقديمية تضمنت واقع الصناعة والتجارة والجهود المبذولة في مجال إدارة النفايات الصلبة، إضافة إلى أهم العقبات والتحديات التي تحول دون تطور القطاعين بالشكل المأمول في هذا المجال.
وتعتزم وزارة الإدارة المحلية مواصلة لقاءاتها مع أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص، لاستكمال مراجعة وتحديث الاستراتيجية بالنهج التشاركي.
وحضر اللقاء، مندوبون عن وزارة البيئة، وأمانة عمان الكبرى، كشركاء رئيسيين في عملية تحديث الاستراتيجية.
--(بترا)
ن ع/م ق/ح أ
27/09/2023 19:42:59
MENAFN27092023000117011021ID1107154000
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