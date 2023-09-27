ورشة عمل حول مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة البلدية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول(بترا)- واصلت وزارة الإدارة المحلية بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لقاءاتها مع أصحاب العلاقة بما يخص إشراك القطاع الخاص، حول مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات البلدية الصلبة التي أقرتها الحكومة عام 2015، وذلك بعقد ورشة عمل مع غرفتي صناعة وتجارة الأردن، تتعلّق بمشروع إدارة النفايات الصلبة في الوزارة (Solid Waste Management in Jordan - SoWas) الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ.

وبينت مديرة مديرية النفايات الصلبة في الوزارة المهندسة رائدة العوران خلال الورشة، أن تحديث الاستراتيجية جاء استجابة لتغييرات ارتبطت بتعزيز نهج الاقتصاد الدائري؛ ودمج المستهدفات في الخطط البيئية الوطنية بإطار المراجعة الحالية للاستراتيجية، وانسجاما مع سياسة التغير المناخي.

وأكدت رئيسة قسم إدارة وتخطيط النفايات الصلبة في الوزارة المهندسة جمانة العبادي، أهمية مشاركة القطاع الخاص ممثلاً بغرفتي الصناعة والتجارة، للوقوف على مداخلاتهم ودمج ملاحظاتهم في الاستراتيجية، كون النفايات الصلبة تعتبر مورداً يمكن استثماره من خلال تطبيق منهجية الاقتصاد الدائري في هذا القطاع الهام.

وقدم خلال الورشة المهندس معن العياصرة من غرفة صناعة الأردن؛ والمهندس سمير الكيلاني من غرفة تجارة الأردن، عروضاً تقديمية تضمنت واقع الصناعة والتجارة والجهود المبذولة في مجال إدارة النفايات الصلبة، إضافة إلى أهم العقبات والتحديات التي تحول دون تطور القطاعين بالشكل المأمول في هذا المجال.

وتعتزم وزارة الإدارة المحلية مواصلة لقاءاتها مع أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص، لاستكمال مراجعة وتحديث الاستراتيجية بالنهج التشاركي.

وحضر اللقاء، مندوبون عن وزارة البيئة، وأمانة عمان الكبرى، كشركاء رئيسيين في عملية تحديث الاستراتيجية.

--(بترا)

ن ع/م ق/ح أ

27/09/2023 19:42:59