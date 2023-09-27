إصابة مواطنين فلسطينيين بجراح برصاص قوات الاحتلال شرقي قطاع غزة

إصابة مواطنين فلسطينيين بجراح برصاص قوات الاحتلال شرقي قطاع غزة
التاريخ
9/27/2023 2:35:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 27 أيلول (بترا)- أصيب مواطنان فلسطينيان بجراح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق على الحدود شرقي قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز تجاه مئات المتظاهرين في عدة مناطق على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.
--(بترا)
اش/م ق/ح أ
27/09/2023 19:37:03
MENAFN27092023000117011021ID1107153999
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.