إصابة مواطنين فلسطينيين بجراح برصاص قوات الاحتلال شرقي قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 27 أيلول (بترا)- أصيب مواطنان فلسطينيان بجراح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق على الحدود شرقي قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز تجاه مئات المتظاهرين في عدة مناطق على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

--(بترا)

اش/م ق/ح أ

27/09/2023 19:37:03