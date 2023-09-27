الكرك: مراكز شبابية تنظم أنشطة وفعاليات لطلبة المدارس

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 27 أيلول (بترا)- نظمت عدد من المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة الكرك أنشطة وفعاليات لطلبة المدارس بمشاركة شابات وشباب من المتطوعين من مختلف أنحاء المحافظة.

ونظم مركز شباب الجدعا يوماً ترفيهياً مفتوحاً لذوي الإعاقة، حيث قدمت المتطوعة دعاء البلوي مجموعة من الألعاب الترفيهية والهدايا للأطفال من ذوي الإعاقة.

كما ونظم مركز شابات أدر محاضرة بعنوان"المواطنة الصالحة" تحدث خلالها المحامي سهيل الحجازين حول مفهوم المواطنة الصالحة وأهدافها وأثر الثقافة الديمقراطية في المواطنة لكونها تعمل على ترسيخ العلاقة بين الوطن والمواطن.

ونظم مركز شابات الطيبة محاضرة بعنوان "دور المعلم في النهوض بالأمة" تحدثت خلالها المحاضرة رائدة البطوش حول أهمية ودور المعلم في النهوض بالمجتمع والوصول إلى التقدم والحضارة والرقي ، مبينة أن المعلم يعتبر ركيزة أساسية في سياق تحقيق التنمية الشاملة في أي دولة بالعالم.

كما نظم مركز شباب وشابات ذات راس محاضرة توعوية بعنوان "العنف بالمدارس والجامعات"، تحدثت خلالها المحاضرة رنا الطراونة حول مفهوم العنف وأسبابه وآثاره وكيفية معالجته، مشيرة إلى أهمية التماسك الاجتماعي ونبذ كل أنواع العنف في المجتمعات.

واختتم مركز شابات غور المزرعة دورة بعنوان "فن الخياطة" بإشراف المدربة زينب المحافظة، حيث اشتملت الدورة على أساسيات فن الخياطة، وهدفت إلى تمكين وتشجيع الشابات لإتقان مختلف المهارات اليدوية.

--(بترا)

م ع/م ق/ح أ

27/09/2023 19:11:24