الكرك: مراكز شبابية تنظم أنشطة وفعاليات لطلبة المدارس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 27 أيلول (بترا)- نظمت عدد من المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة الكرك أنشطة وفعاليات لطلبة المدارس بمشاركة شابات وشباب من المتطوعين من مختلف أنحاء المحافظة.
ونظم مركز شباب الجدعا يوماً ترفيهياً مفتوحاً لذوي الإعاقة، حيث قدمت المتطوعة دعاء البلوي مجموعة من الألعاب الترفيهية والهدايا للأطفال من ذوي الإعاقة.
كما ونظم مركز شابات أدر محاضرة بعنوان"المواطنة الصالحة" تحدث خلالها المحامي سهيل الحجازين حول مفهوم المواطنة الصالحة وأهدافها وأثر الثقافة الديمقراطية في المواطنة لكونها تعمل على ترسيخ العلاقة بين الوطن والمواطن.
ونظم مركز شابات الطيبة محاضرة بعنوان "دور المعلم في النهوض بالأمة" تحدثت خلالها المحاضرة رائدة البطوش حول أهمية ودور المعلم في النهوض بالمجتمع والوصول إلى التقدم والحضارة والرقي ، مبينة أن المعلم يعتبر ركيزة أساسية في سياق تحقيق التنمية الشاملة في أي دولة بالعالم.
كما نظم مركز شباب وشابات ذات راس محاضرة توعوية بعنوان "العنف بالمدارس والجامعات"، تحدثت خلالها المحاضرة رنا الطراونة حول مفهوم العنف وأسبابه وآثاره وكيفية معالجته، مشيرة إلى أهمية التماسك الاجتماعي ونبذ كل أنواع العنف في المجتمعات.
واختتم مركز شابات غور المزرعة دورة بعنوان "فن الخياطة" بإشراف المدربة زينب المحافظة، حيث اشتملت الدورة على أساسيات فن الخياطة، وهدفت إلى تمكين وتشجيع الشابات لإتقان مختلف المهارات اليدوية.
--(بترا)
م ع/م ق/ح أ
27/09/2023 19:11:24
MENAFN27092023000117011021ID1107153998
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