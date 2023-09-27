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بلدية إربد تزيل اعتداءات المحال التجارية على الشوارع في المدينة الصناعية

9/27/2023 2:35:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 27 أيلول (بترا)- أزالت بلدية إربد الكبرى اعتداءات لعدة محال في المدينة الصناعية (الحرفية) لمخالفتها أحكام التنظيم وتعدياتها على الشارع العام.
وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل، إن عدداً من المحال في المدينة الصناعية في إربد قامت بأوقات سابقة بالاعتداءات على الشارع العام، مشيراً أن البلدية نفذت اليوم حملة لإزالة هذه التجاوزات لمخالفتها أحكام التنظيم.
ونوه التل إلى أن الإزالة تمت بموافقة أصحاب البناء بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية، مؤكداً استمرار حملات البلدية لإزالة أي مخالفات وتجاوزات قانونية، داعياً الجميع إلى الالتزام بعمليات البناء وفق التراخيص التي تمنح لها.
من جهة أخرى، أعلنت البلدية وفق التل عن إعادة العمل بنظام نقل مليكات رخص المهن للمحال التجارية المرخصة حسب الأصول، لافتاً أن توقف هذه العملية بالمرحلة الماضية جاء اتساقاً مع قرار وزارة الإدارة المحلية التي قررت مؤخراً عودة العمل بهذا الإجراء بالشكل الاعتيادي ضمن الشروط الناظمة له.
--(بترا)
م.ق/م ق/ح أ
27/09/2023 19:08:56

MENAFN27092023000117011021ID1107153997

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