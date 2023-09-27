جامعة الحسين بن طلال تحتفل بتخريج الفوج الرابع والعشرين من طلبتها

MENAFN - Jordan News Agency)

معان 27 أيلول (بترا)- احتفلت جامعة الحسين بن طلال بتخريج الفوج الرابع والعشرين من طلبة الكليات العلمية والإنسانية والدراسات العليا والبالغ عددهم 1756 طالباً وطالبة، للفصول الدراسية الأول والثاني والصيفي للعام الجامعي 2022/2023، وعلى مدار ثلاثة أيام .

وتم برعاية رئيس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية رئيس اللجنة العليا للتخريج الدكتور محمد الرصاعي، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور أحمد أبو جري، في اليوم الأول، بتخريج طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات وكلية العلوم التربوية وكلية البترا للسياحة والأثآر وكلية القانون وكلية الهندسة، بينما تم في اليوم الثاني تخريج طلبة كلية الآداب وكلية العلوم وكلية إدارة الأعمال والاقتصاد، وفي اليوم الثالث والأخير تخريج طلبة كلية الأميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية وطلبة الدراسات العليا والدبلوم العالي.

وقال الدكتور عاطف الخرابشة، في الجفل الذي حضره أولياء أمور الطلبة ، أن جامعة الحسين بن طلال وهي الأولى في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني والتي تستعد للاحتفال بيوبيلها الفضي تحرص على أن يكون خريجيها منارة علم وإنجاز وإبداع، وهم جزءُ لا يتجزأ من بناة الوطن ورافد من روافد العطاء والبناء ممن تسلحوا بالهمة والعزيمة الصادقة وأخذوا على عاتقهم العمل بكل جد وإخلاص وفاءً للوطن وأهله.

وأضاف الدكتور الخرابشة، أن الجامعة أعدت شباباً متميزا يتقد معرفة وأملاً وعزيمة وعشقا للوطن، مستمدين عزيمتهم من عزيمة قائد الوطن المفدى الذي يعول عليهم مستقبل الأردن وحاضره، ومواصلة مسيرة العطاء والبناء جيلا بعد جيل.

وقدم رئيس اللجنة العليا للتخريج نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور محمد الرصاعي التهنئة والتبريك للطلبة الخريجين وذويهم وهنأ أسرة الجامعة على روعة التنظيم، مقدما شكره وتقديره لكل من ساهم في إخراج الحفل بصورة تعبر عن أصالة جامعة الحسين بن طلال، وريادتها في محافظة معان والوطن.

بدوره، قال عميد شؤون الطلبة الدكتور احمد المحتسب، إن الجامعة أتاحت لطلبتها وخريجيها فرصا كثيرة للاستفادة، وعلى أيدي أساتذة مميزين، وصولا نحو مراتب التميز والإبداع، مؤكدًا أن الجامعة تواصل التميز والتطور والتقدم في مختلف المجالات وتمضي نحو التحديث والتطوير لمنظومة كلياتها العلمية والإنسانية.

واشتمل الحفل على كلمات للطلبة الخريجين، كما شاركت فرقة موسيقيات الأمن العام بمعزوفات وطنية، أضافت الفرح إلى قلوب الطلبة الخريجين وذويهم.

--(بترا)

دط/م ق/ح أ

27/09/2023 18:58:20