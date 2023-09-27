جامعة الحسين بن طلال تحتفل بتخريج الفوج الرابع والعشرين من طلبتها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
معان 27 أيلول (بترا)- احتفلت جامعة الحسين بن طلال بتخريج الفوج الرابع والعشرين من طلبة الكليات العلمية والإنسانية والدراسات العليا والبالغ عددهم 1756 طالباً وطالبة، للفصول الدراسية الأول والثاني والصيفي للعام الجامعي 2022/2023، وعلى مدار ثلاثة أيام .
وتم برعاية رئيس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية رئيس اللجنة العليا للتخريج الدكتور محمد الرصاعي، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور أحمد أبو جري، في اليوم الأول، بتخريج طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات وكلية العلوم التربوية وكلية البترا للسياحة والأثآر وكلية القانون وكلية الهندسة، بينما تم في اليوم الثاني تخريج طلبة كلية الآداب وكلية العلوم وكلية إدارة الأعمال والاقتصاد، وفي اليوم الثالث والأخير تخريج طلبة كلية الأميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية وطلبة الدراسات العليا والدبلوم العالي.
وقال الدكتور عاطف الخرابشة، في الجفل الذي حضره أولياء أمور الطلبة ، أن جامعة الحسين بن طلال وهي الأولى في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني والتي تستعد للاحتفال بيوبيلها الفضي تحرص على أن يكون خريجيها منارة علم وإنجاز وإبداع، وهم جزءُ لا يتجزأ من بناة الوطن ورافد من روافد العطاء والبناء ممن تسلحوا بالهمة والعزيمة الصادقة وأخذوا على عاتقهم العمل بكل جد وإخلاص وفاءً للوطن وأهله.
وأضاف الدكتور الخرابشة، أن الجامعة أعدت شباباً متميزا يتقد معرفة وأملاً وعزيمة وعشقا للوطن، مستمدين عزيمتهم من عزيمة قائد الوطن المفدى الذي يعول عليهم مستقبل الأردن وحاضره، ومواصلة مسيرة العطاء والبناء جيلا بعد جيل.
وقدم رئيس اللجنة العليا للتخريج نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور محمد الرصاعي التهنئة والتبريك للطلبة الخريجين وذويهم وهنأ أسرة الجامعة على روعة التنظيم، مقدما شكره وتقديره لكل من ساهم في إخراج الحفل بصورة تعبر عن أصالة جامعة الحسين بن طلال، وريادتها في محافظة معان والوطن.
بدوره، قال عميد شؤون الطلبة الدكتور احمد المحتسب، إن الجامعة أتاحت لطلبتها وخريجيها فرصا كثيرة للاستفادة، وعلى أيدي أساتذة مميزين، وصولا نحو مراتب التميز والإبداع، مؤكدًا أن الجامعة تواصل التميز والتطور والتقدم في مختلف المجالات وتمضي نحو التحديث والتطوير لمنظومة كلياتها العلمية والإنسانية.
واشتمل الحفل على كلمات للطلبة الخريجين، كما شاركت فرقة موسيقيات الأمن العام بمعزوفات وطنية، أضافت الفرح إلى قلوب الطلبة الخريجين وذويهم.
--(بترا)
دط/م ق/ح أ
27/09/2023 18:58:20
MENAFN27092023000117011021ID1107153996
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