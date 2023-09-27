مجلس الأمن يعقد جلسة حول القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 27 أيلول (بترا)- ناقش مجلس الأمن الدولي اليوم في جلسته الشهرية الوضع في فلسطين واستمع الأعضاء الى إحاطة قدمها المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.
وأبلغ وينسلاند المجلس عبر تقنية الفيديو، ان الأنشطة الاستيطانية مستمرة خلافاً لقرار المجلس رقم 2334 الذي يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في فلسطين والقدس الشرقية.
وأضاف وينسلاند، أن خطط بناء 6300 وحدة سكنية في المنطقة "ج "من الضفة الغربية، بما في ذلك إضفاء الصفة القانونية بأثر رجعي بموجب القانون الإسرائيلي على 3 بؤر استيطانية قرب مستوطنة عيلي، وأن أعمال هدم ومصادرة المنشآت الفلسطينية مستمرة بأنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال وينسلاند، إن قوات الأمن الإسرائيلية، قامت في تموز بإجلاء أسرة فلسطينية تعيش في البلدة القديمة في القدس منذ الخمسينيات، وسلمت منزلهم لمنظمة استيطانية بعد أن حكمت المحكمة العليا بأن العقار مملوك لصندوق ائتماني يهودي استنادا للقوانين الإسرائيلية التي تسمح فقط لليهود بالمطالبة باستعادة ما كانوا يمتلكونه قبل عام 1948.
وأكد أعضاء المجلس في كلماتهم، أن المستوطنات تخالف القانون الدولي وعقبة كبيرة أمام حل الدولتين مطالبين باحترام الوضع التاريخي في القدس الشريف والوصاية الأردنية على المقدسات.
-- (بترا)
م د/م ق/ح أ
27/09/2023 18:53:53
MENAFN27092023000117011021ID1107153995
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