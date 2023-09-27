مجلس الأمن يعقد جلسة حول القضية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 27 أيلول (بترا)- ناقش مجلس الأمن الدولي اليوم في جلسته الشهرية الوضع في فلسطين واستمع الأعضاء الى إحاطة قدمها المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.

وأبلغ وينسلاند المجلس عبر تقنية الفيديو، ان الأنشطة الاستيطانية مستمرة خلافاً لقرار المجلس رقم 2334 الذي يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في فلسطين والقدس الشرقية.

وأضاف وينسلاند، أن خطط بناء 6300 وحدة سكنية في المنطقة "ج "من الضفة الغربية، بما في ذلك إضفاء الصفة القانونية بأثر رجعي بموجب القانون الإسرائيلي على 3 بؤر استيطانية قرب مستوطنة عيلي، وأن أعمال هدم ومصادرة المنشآت الفلسطينية مستمرة بأنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقال وينسلاند، إن قوات الأمن الإسرائيلية، قامت في تموز بإجلاء أسرة فلسطينية تعيش في البلدة القديمة في القدس منذ الخمسينيات، وسلمت منزلهم لمنظمة استيطانية بعد أن حكمت المحكمة العليا بأن العقار مملوك لصندوق ائتماني يهودي استنادا للقوانين الإسرائيلية التي تسمح فقط لليهود بالمطالبة باستعادة ما كانوا يمتلكونه قبل عام 1948.

وأكد أعضاء المجلس في كلماتهم، أن المستوطنات تخالف القانون الدولي وعقبة كبيرة أمام حل الدولتين مطالبين باحترام الوضع التاريخي في القدس الشريف والوصاية الأردنية على المقدسات.

-- (بترا)

م د/م ق/ح أ

27/09/2023 18:53:53