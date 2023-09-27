منتدون: المشاركة الفاعلة بالأحزاب من ركائز عملية التحديث والتنمية السياسية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 27 أيلول(بترا)- محمد قديسات- أكد متحدثون في ندوة حوارية أهمية المشاركة في الانتخابات والانخراط في الأحزاب كقوة دافعة لمسارات الإصلاح وبمقدمتها الإصلاح السياسي القائم على التعددية الحزبية البرامجية.

واعتبروا خلال الندوة التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية أمس بمخيم الشهيد عزمي المفتي تحت عنوان "2024 برلمان قائم على التعددية الحزبية "أن الانتقال من حالة العزوف إلى المشاركة يعد من ركائز منعة عملية التحديث والتنمية السياسية بكل أبعادها ومكوناتها ومن شأنها تحييد الإحباطات السابقة واستثمار الفرصة والمناخ السياسي الإيجابي المتوفر لجهة تعظيم الحالة الحزبية المنتجة لحكومات برلمانية مستقبلاً.

وعرضت عضو مجلس محافظة إربد ليلاس الدلقوموني، وعضو المجلس المركزي لحزب تقدم لتجربتها في خوض الانتخابات المحلية وفوزها في مرتين سابقتين في الانتخابات البلدية، مشيرة أنه لا عوائق أمام طموح المرأة في المشاركة والدخول في دوائر صنع القرار أو التأثير في مخرجاتها.

ودعت الدلقموني إلى تفعيل الجانب الإجرائي المتعلق بالعمل الحزبي داخل الجامعات بما في ذلك عملية الاستقطاب لدفع الشباب على المشاركة الواسعة وإعطاء نماذج عملية وإجرائية تذيب التخوفات من ممارسة العمل الحزبي لصالح تعزيز الثقة في المشاركة السياسية.

وأشار أمين عام حزب الأنصار الدكتور عوني الرجوب إلى تاريخ العمل الحزبي، لافتاً أن الأحزاب السياسية لعبت دوراً في تأسيس الإمارة وتحقيق الاستقلال.

كما أشارت الى التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية وما يُعرف بقوى الشد العكسي، وما يتصل بها من توريثٍ للأدوار والمناصب العامة والسياسية مما يخلق حالة من اليأس والإحباط لدى الفاعلين في العمل السياسي والحزبي.

وقال النائب السابق وعضو اللجنة المركزية لحزب إرادة الدكتور مصطفى ياغي، إن ما تشهده الساحة السياسية من حراك يعد مساراً مستمراً منذ عقود، منوهاً إلى أن تراجع أو تباطؤ هذا المسار يعود لغياب الإرادة وممارسات قوى الشد العكسي التي كانت تحاول الحفاظ على مكاسبها.

وتمحورت مداخلات المشاركين، حول ما تشهده الساحة الحزبية من حراك كثيف، وأهمية وجود الوعي بالمشروع السياسي لدفع عجلة المشاركة ومواجهة قوى الشد العكسي، لافتين إلى ما ترتب على نظام الصوت الواحد من مظاهر سلبية دفعت ألى العزوف عن المشاركة.

وأشار مدير مركز القدس عريب الرنتاوي الذي أدار الندوة أن من أبرز أسباب العزوف عن المشاركة عدم الثقة بالانتخابات والبرلمان والعملية السياسية وعدم وجود تأثير للاقتراع في الانتخابات على تشكيل الحكومات، إضافة لثقافة الخوف من العمل الحزبي والسياسي والمتجذرة في نفوس المواطنين إلى جانب الأعباء الاقتصادية والمعيشية التي لا تجعل من العمل الحزبي والمشاركة أولوية بالنسبة لهم..

واكد الرنتاوي، أن حصة المواطنين في النظام السياسي تتمثل بالدرجة الأولى بمجلس النواب، داعياً إلى ضرورة استثمار الفرصة التي وفرتها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من أجل تدعيم وزيادة منعة النظام السياسي.

وقال رئيس لجنة تحسين مخيم الشهيد عزمي المفتي محمد شامخ الخضور، إن المخيمات جزءُ أساسي في النسيج الوطني، داعياً الجميع للانخراط والمشاركة في مسيرة التحديث السياسي، خاصة مع الزخم الكبير الذي تشهده اللقاءات والتي تتسارع وتيرتها في ظل الحراك الحزبي المتزايد.

--(بترا)

م ق/م ق/ح أ

27/09/2023 17:27:58