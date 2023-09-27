حزب الاتحاد الوطني الأردني ينظم حوارية في عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 27 أيلول (بترا)- نظم حزب الاتحاد الوطني الأردني اليوم الأربعاء في القاعة الهاشمية بمحافظة عجلون لقاءً حوارياً لعدد من الفعاليات التربوية والشبابية والنسائية والشعبية.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس المركزي في الحزب الكابتن زهير الخشمان، إن الإصلاح السياسي يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار والانتقال إلى العمل الجماعي الذي يتطلب إدماج مختلف فئات المجتمع في العملية السياسية والمشاركة الأوسع في صنع القرار، مشيراً أن التوجيه الملكي أكد على ضرورة التشجيع على الانخراط في الحياة الحزبية لبدء عملية إصلاح شاملة في مختلف المجالات.

وقدم الخشمان شرحاً مفصلاً عن قانون الانتخابات الجديد الذي يأتي بمشاركة حزبية، مبيناً أهمية تشكيل الأحزاب السياسية التي تتناول ضمن برامجها خطة واضحة المعالم لإيجاد الحلول المناسبة لكافة القضايا .

بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية طارق أبو الراغب على ضرورة وجود برلمانات قوية تستطيع أن تقدم برامج وخطط لإصلاح الأوضاع الاقتصادية وجميع القطاعات الأخرى، مشيراً أن هذا لا يأتي إلا من خلال مشاركة فعالة في الحياة الحزبية وإفراز أحزاب قوية لديها برامج وخطط مقنعة في مختلف المجالات.

بدورهم، أكد المتحدثون، منهم مسؤول الشباب في الحزب عبد الرحمن التعمري وعضو اللجنة نبيهه السمردلي والناشطة رائدة أبو سمرا على دور الشباب في ترجمة الرؤى الملكية في التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

--(بترا)

ع.ف/م ق/ح أ

27/09/2023 17:07:58