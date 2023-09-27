حزب الاتحاد الوطني الأردني ينظم حوارية في عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 27 أيلول (بترا)- نظم حزب الاتحاد الوطني الأردني اليوم الأربعاء في القاعة الهاشمية بمحافظة عجلون لقاءً حوارياً لعدد من الفعاليات التربوية والشبابية والنسائية والشعبية.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس المركزي في الحزب الكابتن زهير الخشمان، إن الإصلاح السياسي يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار والانتقال إلى العمل الجماعي الذي يتطلب إدماج مختلف فئات المجتمع في العملية السياسية والمشاركة الأوسع في صنع القرار، مشيراً أن التوجيه الملكي أكد على ضرورة التشجيع على الانخراط في الحياة الحزبية لبدء عملية إصلاح شاملة في مختلف المجالات.
وقدم الخشمان شرحاً مفصلاً عن قانون الانتخابات الجديد الذي يأتي بمشاركة حزبية، مبيناً أهمية تشكيل الأحزاب السياسية التي تتناول ضمن برامجها خطة واضحة المعالم لإيجاد الحلول المناسبة لكافة القضايا .
بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية طارق أبو الراغب على ضرورة وجود برلمانات قوية تستطيع أن تقدم برامج وخطط لإصلاح الأوضاع الاقتصادية وجميع القطاعات الأخرى، مشيراً أن هذا لا يأتي إلا من خلال مشاركة فعالة في الحياة الحزبية وإفراز أحزاب قوية لديها برامج وخطط مقنعة في مختلف المجالات.
بدورهم، أكد المتحدثون، منهم مسؤول الشباب في الحزب عبد الرحمن التعمري وعضو اللجنة نبيهه السمردلي والناشطة رائدة أبو سمرا على دور الشباب في ترجمة الرؤى الملكية في التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
--(بترا)
ع.ف/م ق/ح أ
27/09/2023 17:07:58
MENAFN27092023000117011021ID1107153993
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