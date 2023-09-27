القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا)- احتفلت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور المساعد للعمليات والتدريب.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، وألقى بعدها مفتي القوات المسلحة كلمةً قال فيها: "جاءنا عليه الصلاة والسلام برسالة عطرة وسنّة مباركة، وقد منحه الله من الشمائل أحسنها وأبهاها، ومن الفضائل أسماها وأرضاها ومن محاسن الأخلاق أعلاها وأزكاها.

وأضاف، أن القوات المسلحة دأبت على الاحتفال بذكرى مولد سيد الخلق والمرسلين، تذكيراً بالقيم التي دعا إليها لتكون نبراساً وتذكرة للمؤمنين، وجزى الله قيادتنا الحكيمة خيراً على دعم هذه الجهود التي تدل على صدق الانتماء والولاء لصاحب الذكرى العطرة ".

واشتمل الحفل على أناشيد دينية ومدائح نبوية أدتها مجموعة من أئمة مديرية الإفتاء العسكري تغنت بذكرى سيد البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

--(بترا)

ل م/م ق/ح أ

27/09/2023 17:05:58