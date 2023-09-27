المتقاعدين العسكريين تسير بعثة العمرة الثالثة إلى الديار المقدسة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا)- سيرت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الأربعاء، بعثة العمرة الخاصة بالمتقاعدين العسكريين من كافة الرتب إلى الديار المقدسة والبالغ عددهم 300 معتمر والتي تمثل الدفعة الثالثة خلال هذا العام .

ويتوقع، أن يتم إرسال دفعتين من المعتمرين خلال العام الحالي ليصبح عدد المعتمرين 1200معتمر وعلى نفقة المؤسسة، إضافة إلى عدد من المعتمرين من المتقاعدين العسكريين الذين تم إرسالهم على نفقة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة زفاف سموه.

ودأبت مؤسسة المتقاعدين العسكريين على تقديم هذه الخدمة إضافة لخدماتها المتنوعة تلبية لاحتياجات المتقاعدين العسكريين حسب الإمكانيات والظروف المتاحة.

وكان في وداع البعثة، نيابة عن مدير عام المؤسسة، العميد الركن المتقاعد الدكتور بسام محمود المهيرات، مدير الإدارة والموارد البشرية، وعدد من موظفي المؤسسة.

--(بترا)

م ه/م ق/ح أ

27/09/2023 17:04:52