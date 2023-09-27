انطلاق فعاليات ملتقى اكتشف سحر الطفيلة الخميس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 27 أيلول (بترا)- تنطلق يوم غد الخميس فعاليات ملتقى الطفيلة الإعلامي السياحي الأول بعنوان "اكتشف سحر الطفيلة "برعاية محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، بمشاكة 40 إعلامياً محلياَ ودولياً، وحضور 100 شخصية اقتصادية وأكاديمية ومجتمعية من أبناء محافظة الطفيلة ويستمر ثلاثة أيام.
ويهدف الملتقى الذي ينظمه مركز منتدى العقبة الإعلامي بالتعاون من هيئة تنشيط السياحة إلى وضع محافظة الطفيلة في دائرة الضوء الإعلامي سياحياً واقتصادياً.
ويستهل الملتقى فعالياته في قاعة مؤسسة إعمار الطفيلة بكلمات مفصلة لمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص حول الواقع السياحي في الطفيلة وسبل تطويره.
وقال محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشوره، إن المحافظة وكافة الشركاء من المؤسسات الحكومية والخاصة عملت على تسهيل مهام هذا الملتقى ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لخدمة القطاعات الاقتصادية وتعزيز وتيرتها وتسويق منتج الطفيلة السياحي، مؤكداً الحرص على إنجاح هذا الملتقى وتحقيق أهدافه خدمة لمحافظة الطفيلة بجميع قطاعاتها وعلى رأسها القطاع السياحي.
واكد أهمية دور هيئة تنشيط السياحة في دفع عجلة القطاع السياحي ودعم سياحة المؤتمرات والفعاليات التي تسوق للمنتج السياحي في الطفيلة، مثمنا جهود كافة الجهات التي عملت على إبراز هذا الملتقى إلى حيز الوجود.
كما وثمن الدور التنظيمي لمركز منتدى العقبة الإعلامي بتنظيم فعاليات الملتقى، بمشاركة 40 صحفياً وإعلامياً من مختلف وسائل الإعلام الدولي والمحلي.
ويستمر الملتقى لمدة 3 أيام، يتخللها جولات ميدانية، تشمل المشروع السياحي وسط مدينة الطفيلة وحمامات عفرا المعدنية الاستشفائية وقرى السلع والمعطن السياحية ومحمية ضانا الطبيعية .
وقال مدير عام مركز منتدى العقبة الإعلامي الصحفي رياض القطامين، إن هذا الملتقى يأتي إمتداداً لملتقيات إعلامية سابقة عقدت في العقبة ووادي رم وعملت على تسويقها بمختلف وسائل الإعلام لتنتقل عدوى النجاح إلى محافظة الطفيلة اليوم ومحافظه أخرى غداً.
--(بترا)
س.م/م ق/ح أ
27/09/2023 17:02:46
MENAFN27092023000117011021ID1107153990
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