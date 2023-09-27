انطلاق فعاليات ملتقى اكتشف سحر الطفيلة الخميس

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 27 أيلول (بترا)- تنطلق يوم غد الخميس فعاليات ملتقى الطفيلة الإعلامي السياحي الأول بعنوان "اكتشف سحر الطفيلة "برعاية محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، بمشاكة 40 إعلامياً محلياَ ودولياً، وحضور 100 شخصية اقتصادية وأكاديمية ومجتمعية من أبناء محافظة الطفيلة ويستمر ثلاثة أيام.

ويهدف الملتقى الذي ينظمه مركز منتدى العقبة الإعلامي بالتعاون من هيئة تنشيط السياحة إلى وضع محافظة الطفيلة في دائرة الضوء الإعلامي سياحياً واقتصادياً.

ويستهل الملتقى فعالياته في قاعة مؤسسة إعمار الطفيلة بكلمات مفصلة لمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص حول الواقع السياحي في الطفيلة وسبل تطويره.

وقال محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشوره، إن المحافظة وكافة الشركاء من المؤسسات الحكومية والخاصة عملت على تسهيل مهام هذا الملتقى ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لخدمة القطاعات الاقتصادية وتعزيز وتيرتها وتسويق منتج الطفيلة السياحي، مؤكداً الحرص على إنجاح هذا الملتقى وتحقيق أهدافه خدمة لمحافظة الطفيلة بجميع قطاعاتها وعلى رأسها القطاع السياحي.

واكد أهمية دور هيئة تنشيط السياحة في دفع عجلة القطاع السياحي ودعم سياحة المؤتمرات والفعاليات التي تسوق للمنتج السياحي في الطفيلة، مثمنا جهود كافة الجهات التي عملت على إبراز هذا الملتقى إلى حيز الوجود.

كما وثمن الدور التنظيمي لمركز منتدى العقبة الإعلامي بتنظيم فعاليات الملتقى، بمشاركة 40 صحفياً وإعلامياً من مختلف وسائل الإعلام الدولي والمحلي.

ويستمر الملتقى لمدة 3 أيام، يتخللها جولات ميدانية، تشمل المشروع السياحي وسط مدينة الطفيلة وحمامات عفرا المعدنية الاستشفائية وقرى السلع والمعطن السياحية ومحمية ضانا الطبيعية .

وقال مدير عام مركز منتدى العقبة الإعلامي الصحفي رياض القطامين، إن هذا الملتقى يأتي إمتداداً لملتقيات إعلامية سابقة عقدت في العقبة ووادي رم وعملت على تسويقها بمختلف وسائل الإعلام لتنتقل عدوى النجاح إلى محافظة الطفيلة اليوم ومحافظه أخرى غداً.

--(بترا)

س.م/م ق/ح أ

27/09/2023 17:02:46