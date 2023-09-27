عجلون دعوات لتعزيز الاستثمار السياحي الأخضر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 27 أيلول (بترا) –علي فريحات- أكد مهتمون بالشأن السياحي والبيئي بمحافظة عجلون أهمية تعزيز الاستثمار في القطاع السياحي في ظل النهضة التنموية التي تشهدها المحافظة .
وبينوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات الموجهة بشكل أفضل نحو أبناء المجتمع وابتكار حلول جديدة تعزز وتدعم النمو الاقتصادي والإنتاجية، مشيرين إلى أن اليوم العالمي للسياحة فرصة لدعوة كافة الجهات المعنية للعمل من أجل التوحد حول استراتيجية استثمار سياحي تنعكس إيجاباً على التنمية.
وقال النائب الدكتور بلال المومني، إن اليوم العالمي للسياحة يؤكد الحاجة إلى تحقيق التفاهم المتبادل وتبني الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تحمي التراث الثقافي والحفاظ على البيئة والمساهمة في عالم أكثر انسجاماً، كما أنه يعزز الرقمنة والابتكار.
وأضاف، أن مشروع تلفريك عجلون ساهم في إحداث نهضة تنموية في المحافظة وتنشيط الحركة السياحية، مشيراً أن المشروع سيرافقه تشغيل مشاريع أخرى بفنادق ومطاعم ومنتجعات سياحية وأسواق تجارية ومحلات .
وأشار رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني إلى الدور الذي يقع على عاتق كافة المعنيين والمؤسسات من أجل الارتقاء بالقطاع السياحي والحفاظ على البيئة من خلال الاهتمام بالتدريب والتعليم والتثقيف السياحي القائم على مفاهيم الريادة والابتكار والإبداع في تأهيل الخبرات والكفاءات التي تعمل في صناعة السياحة والتوعية والتطوير للعنصر البشري وتوفير فرص العمل التي تحد من الفقر و البطالة .
بدوها، قالت مدير المركز الإعلامي في جمعية البيئة الأردنية آلاء أبو هليل، إن الجمعية وبمناسبة يوم السياحة العالمي، أطلقت مبادرة "بيئتنا وسياحتنا بتستاهل" والتي اشتملت على تنفيذ أسبوع بيئي سياحي من حملات تطوعية ومبادرات تعزز مفهوم الاستثمار الأخضر وجهود حماية البيئة وتوظيف الدور الذي يلعبه الإعلام البيئي والسياحي .
ودعت نائب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية المهندسة ابتهال الصمادي إلى ضرورة تمكين وبناء قدرات المرأة للعمل في القطاع السياحي وخصوصا ان هناك قصص نجاح لسيدات نجحن في هذا القطاع على الرغم من قلة الموارد والإمكانيات .
وأشار عضو جمعية الكوكب الأخضر لحماية البيئة راشد علي إلى أن اليوم العالمي للسياحة يسلط الضوء على أهمية وضح خارطة طريق واضحة المعالم بتغير مفاهيم الاستثمار السياحي والتوجه نحو الاستثمار الأخضر، ضمن إطار شمولي للاستثمار السياحي الجديد يركز على المجتمعات المحليات والاستدامة ومواجهة التغيرات المناخية والأخطار الطبيعية.
--(بترا)
ع.ف/م ق/ح أ
27/09/2023 16:59:29
MENAFN27092023000117011021ID1107153989
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