عجلون دعوات لتعزيز الاستثمار السياحي الأخضر

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 27 أيلول (بترا) –علي فريحات- أكد مهتمون بالشأن السياحي والبيئي بمحافظة عجلون أهمية تعزيز الاستثمار في القطاع السياحي في ظل النهضة التنموية التي تشهدها المحافظة .

وبينوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات الموجهة بشكل أفضل نحو أبناء المجتمع وابتكار حلول جديدة تعزز وتدعم النمو الاقتصادي والإنتاجية، مشيرين إلى أن اليوم العالمي للسياحة فرصة لدعوة كافة الجهات المعنية للعمل من أجل التوحد حول استراتيجية استثمار سياحي تنعكس إيجاباً على التنمية.

وقال النائب الدكتور بلال المومني، إن اليوم العالمي للسياحة يؤكد الحاجة إلى تحقيق التفاهم المتبادل وتبني الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تحمي التراث الثقافي والحفاظ على البيئة والمساهمة في عالم أكثر انسجاماً، كما أنه يعزز الرقمنة والابتكار.

وأضاف، أن مشروع تلفريك عجلون ساهم في إحداث نهضة تنموية في المحافظة وتنشيط الحركة السياحية، مشيراً أن المشروع سيرافقه تشغيل مشاريع أخرى بفنادق ومطاعم ومنتجعات سياحية وأسواق تجارية ومحلات .

وأشار رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني إلى الدور الذي يقع على عاتق كافة المعنيين والمؤسسات من أجل الارتقاء بالقطاع السياحي والحفاظ على البيئة من خلال الاهتمام بالتدريب والتعليم والتثقيف السياحي القائم على مفاهيم الريادة والابتكار والإبداع في تأهيل الخبرات والكفاءات التي تعمل في صناعة السياحة والتوعية والتطوير للعنصر البشري وتوفير فرص العمل التي تحد من الفقر و البطالة .

بدوها، قالت مدير المركز الإعلامي في جمعية البيئة الأردنية آلاء أبو هليل، إن الجمعية وبمناسبة يوم السياحة العالمي، أطلقت مبادرة "بيئتنا وسياحتنا بتستاهل" والتي اشتملت على تنفيذ أسبوع بيئي سياحي من حملات تطوعية ومبادرات تعزز مفهوم الاستثمار الأخضر وجهود حماية البيئة وتوظيف الدور الذي يلعبه الإعلام البيئي والسياحي .

ودعت نائب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية المهندسة ابتهال الصمادي إلى ضرورة تمكين وبناء قدرات المرأة للعمل في القطاع السياحي وخصوصا ان هناك قصص نجاح لسيدات نجحن في هذا القطاع على الرغم من قلة الموارد والإمكانيات .

وأشار عضو جمعية الكوكب الأخضر لحماية البيئة راشد علي إلى أن اليوم العالمي للسياحة يسلط الضوء على أهمية وضح خارطة طريق واضحة المعالم بتغير مفاهيم الاستثمار السياحي والتوجه نحو الاستثمار الأخضر، ضمن إطار شمولي للاستثمار السياحي الجديد يركز على المجتمعات المحليات والاستدامة ومواجهة التغيرات المناخية والأخطار الطبيعية.

--(بترا)

ع.ف/م ق/ح أ

27/09/2023 16:59:29