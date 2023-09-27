Thursday, 28 September 2023 12:31 GMT

حوارية حول كسب التأييد للمرأة في إربد

9/27/2023 2:35:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 27 أيلول (بترا) نظم مركز شابات المزار الشمالي التابع لمديرية شباب إربد اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول كسب التأييد للمرأة، وذلك بحضور 20 شابة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من (18- 24 عاما).
وتم خلال الجلسة الحديث عن أهمية حملات كسب التأييد ودورها في مواجهة العنف والدفاع عن حقوق المرأة في المجتمع، وعن أهمية بناء التحالفات والمبادرات التوعوية ودورها في الدفاع عن قضايا وحقوق المرأة.
كما تم التأكيد على أهمية الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها من العنف الواقع عليها سواء في داخل الأسرة أو في بيئة العمل، إضافة إلى التركيز على أهمية دعم وتمكين السيدات والفتيات والعمل على تحسين أوضاعهن المعيشية في داخل المجتمعات المحلية.
وفي نهاية الجلسة، دار تفاعل ونقاش بين الحضور حول مشاكل العنف الأسري الواقع على المرأة، وكيفية العمل على حماية حقوق المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
--(بترا)
ع ع/م ق/ح أ
27/09/2023 16:56:13

MENAFN27092023000117011021ID1107153988

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث