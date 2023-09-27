حوارية حول كسب التأييد للمرأة في إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 27 أيلول (بترا) نظم مركز شابات المزار الشمالي التابع لمديرية شباب إربد اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول كسب التأييد للمرأة، وذلك بحضور 20 شابة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من (18- 24 عاما).

وتم خلال الجلسة الحديث عن أهمية حملات كسب التأييد ودورها في مواجهة العنف والدفاع عن حقوق المرأة في المجتمع، وعن أهمية بناء التحالفات والمبادرات التوعوية ودورها في الدفاع عن قضايا وحقوق المرأة.

كما تم التأكيد على أهمية الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها من العنف الواقع عليها سواء في داخل الأسرة أو في بيئة العمل، إضافة إلى التركيز على أهمية دعم وتمكين السيدات والفتيات والعمل على تحسين أوضاعهن المعيشية في داخل المجتمعات المحلية.

وفي نهاية الجلسة، دار تفاعل ونقاش بين الحضور حول مشاكل العنف الأسري الواقع على المرأة، وكيفية العمل على حماية حقوق المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

--(بترا)

ع ع/م ق/ح أ

27/09/2023 16:56:13

