حوارية حول كسب التأييد للمرأة في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 27 أيلول (بترا) نظم مركز شابات المزار الشمالي التابع لمديرية شباب إربد اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول كسب التأييد للمرأة، وذلك بحضور 20 شابة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من (18- 24 عاما).
وتم خلال الجلسة الحديث عن أهمية حملات كسب التأييد ودورها في مواجهة العنف والدفاع عن حقوق المرأة في المجتمع، وعن أهمية بناء التحالفات والمبادرات التوعوية ودورها في الدفاع عن قضايا وحقوق المرأة.
كما تم التأكيد على أهمية الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها من العنف الواقع عليها سواء في داخل الأسرة أو في بيئة العمل، إضافة إلى التركيز على أهمية دعم وتمكين السيدات والفتيات والعمل على تحسين أوضاعهن المعيشية في داخل المجتمعات المحلية.
وفي نهاية الجلسة، دار تفاعل ونقاش بين الحضور حول مشاكل العنف الأسري الواقع على المرأة، وكيفية العمل على حماية حقوق المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
--(بترا)
ع ع/م ق/ح أ
27/09/2023 16:56:13
MENAFN27092023000117011021ID1107153988
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