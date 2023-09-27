رادكليف: نسعى لتوفير الفرص الاقتصادية في الأردن وتحقيق الأمن المائي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا) رسمي خزاعلة - قال المدير القُطري لـ مكتب "ميرسي كور" في الأردن داريوس رادكليف، إن المنظمة تسعى لتحقيق مساعيها نحو تعزيز الفرص الاقتصادية الديناميكية المتنوعة التي تولد نمواً مستداماً وشاملاً في الأردن، وتحسين ممارسات إدارة المياه والطاقة لتكون أكثر كفاءة، وتمكين المجتمعات لتصبح أكثر قوة وتأثيراً.

وأضاف خلال لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أن "ميرسي كور" تعمل من خلال عدة محاور رئيسية، تتناول تعزيز الفرص الاقتصادية المتنوعة والديناميكية التي تسهم في الوصول إلى النمو المستدام والشامل، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتحقيق مفهوم الأمن المائي، عن طريق تنفيذ برامج ومشاريع تساعد في تطوير إدارة مصادر المياه، وتعزيز استدامة تلك المصادر وإدارة القطاع بشكل فعال، على اعتبار أن مشكلة شح المياه تعد من أبرز التحديات التي تواجه الأردن.

وبين رادكليف، أن السلام والحوكمة الرشيدة، تعد من المحاور الهامة التي تطمح المؤسسة إلى تحقيقها، عن طريق زيادة الفرص التشغيلية للشباب وتمكينهم بالمهارات الأساسية اللازمة للتغلب على التحديات التي تواجههم ورفع نسب مشاركتهم في الأنشطة العامة، وزيادة التماسك بين المجتمعات المحلية وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام والحوكمة.

وأكد رادكليف، أن جميع البرامج والمشاريع التي تنفذها المؤسسة تتواءم تماماً مع خطط وبرامج الحكومة الأردنية، ومنظومات التحديث الاقتصادي والسياسي، مشيراً إلى أن الدولة الأردنية لديها استراتيجيات في كافة المجالات، الأمر الذي يساعد المؤسسات والمنظمات الدولية على معرفة أولويات العمل وكيفية بناء المشاريع وفقا للحاجات، واستنادا للمسارات التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة.

وقال، إن استجابة الجهات الشريكة في الأردن عالية جداً من حيث التعاون وتذليل العراقيل وتقديم المعلومات ونتائج الدراسات والأبحاث للبناء عليها في سبيل نجاح البرامج والمشاريع والمبادرات التي تنفذها المنظمة داخل الأردن، والتي خُصص لها حوالي 130 مليون دولار أمريكي في تمويل طويل الأجل، لتغطية التكلفة المالية لجميع تلك المشاريع التي تنفذ بدعم وتعاون من شركاء دوليين.

وأوضح، أن الأردن يواجه تحدياً كبيراً في قضية استضافة اللاجئين التي تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي ومساندته، مشيراً إلى أن "ميرسي كور" وبالرغم من نقص التمويل، قدمت الكثير من المساعدات للاجئين داخل المخيمات وخارجها ونفذت عشرات البرامج والمشاريع التي استهدفتهم بشكل مباشر.

وبين رادكليف، أن الخطط المستقبلية للمنظمة المتعلقة بالعمل داخل تركز على قضايا المناخ والأمن المائي، وتعزيز الفرص الاقتصادية وقضايا السلام والحوكمة الرشيدة، والالتزام بدمج الاستراتيجيات والسياسات الأردنية المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية مع برامج المنظمة وبناء القدرة والمنعة المجتمعية أمام هذه التأثيرات، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار والتجريب والمبادرة لدى الشركاء الحكوميين والمجتمعيين والشباب والمجتمعات الأردنية، وزيادة فرصهم في صنع القرارات واتخاذها، وتطوير مهاراتهم القيادية.

--(بترا)

رخ/م ق/أس

27/09/2023 16:01:07