نقابة الأطباء: مطعوم "MR-Vac آمن وفعال لمنع إصابة الأطفال بمرضي الحصبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 أيلول (بترا)- قال رئيس اللجنة العلمية في نقابة الأطباء الأردنية الدكتور رشيد إبداح، إن حملة التطعيم الوطني التي تقوم بها فرق وزارة الصحة بالتعاون مع جهات عالمية لزيادة التحصين المناعي ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، ضرورية ومتبعة عالمياً لسد الفجوات المناعية بين الأطفال والناتجة عن انخفاض نسب التطعيم والتي حدثت خلال فترة جائحة كورونا، مما أدى إلى ظهور حالات جديدة بين الأطفال والبالغين.
وأضاف الدكتور إبداح بتصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن المطعوم الثنائي المستخدم بالحملة (MR-Vac)، آمن وفعال ومستخدم منذ سنوات طويلة بالعالم وأن مأمونيته مثبتة بأبحاث علمية ومجاز من منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية العالمية الأخرى، كما أن الشركة المصنعة له رائدة في مجال صناعة المطاعيم، وتم إنتاج ما يزيد عن مليار مطعوم منذ عام 2000.
--(بترا)
ع ح/م ق/أس
27/09/2023 15:51:19
MENAFN27092023000117011021ID1107153986
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