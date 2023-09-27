Thursday, 28 September 2023 12:30 GMT

نقابة الأطباء: مطعوم "MR-Vac آمن وفعال لمنع إصابة الأطفال بمرضي الحصبة

9/27/2023 2:35:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا)- قال رئيس اللجنة العلمية في نقابة الأطباء الأردنية الدكتور رشيد إبداح، إن حملة التطعيم الوطني التي تقوم بها فرق وزارة الصحة بالتعاون مع جهات عالمية لزيادة التحصين المناعي ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، ضرورية ومتبعة عالمياً لسد الفجوات المناعية بين الأطفال والناتجة عن انخفاض نسب التطعيم والتي حدثت خلال فترة جائحة كورونا، مما أدى إلى ظهور حالات جديدة بين الأطفال والبالغين.
وأضاف الدكتور إبداح بتصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن المطعوم الثنائي المستخدم بالحملة (MR-Vac)، آمن وفعال ومستخدم منذ سنوات طويلة بالعالم وأن مأمونيته مثبتة بأبحاث علمية ومجاز من منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية العالمية الأخرى، كما أن الشركة المصنعة له رائدة في مجال صناعة المطاعيم، وتم إنتاج ما يزيد عن مليار مطعوم منذ عام 2000.
--(بترا)
ع ح/م ق/أس
27/09/2023 15:51:19

MENAFN27092023000117011021ID1107153986

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث