نقابة الأطباء: مطعوم "MR-Vac آمن وفعال لمنع إصابة الأطفال بمرضي الحصبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا)- قال رئيس اللجنة العلمية في نقابة الأطباء الأردنية الدكتور رشيد إبداح، إن حملة التطعيم الوطني التي تقوم بها فرق وزارة الصحة بالتعاون مع جهات عالمية لزيادة التحصين المناعي ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، ضرورية ومتبعة عالمياً لسد الفجوات المناعية بين الأطفال والناتجة عن انخفاض نسب التطعيم والتي حدثت خلال فترة جائحة كورونا، مما أدى إلى ظهور حالات جديدة بين الأطفال والبالغين.

وأضاف الدكتور إبداح بتصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن المطعوم الثنائي المستخدم بالحملة (MR-Vac)، آمن وفعال ومستخدم منذ سنوات طويلة بالعالم وأن مأمونيته مثبتة بأبحاث علمية ومجاز من منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية العالمية الأخرى، كما أن الشركة المصنعة له رائدة في مجال صناعة المطاعيم، وتم إنتاج ما يزيد عن مليار مطعوم منذ عام 2000.

--(بترا)

ع ح/م ق/أس

27/09/2023 15:51:19