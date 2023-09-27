توقيع اتفاقيات وإطلاق منصة تعليمية على هامش قمة الأمن السيبراني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا)-وقع المركز الوطني للأمن السيبراني، ثلاث اتفاقيات تعاون على هامش قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني، التي نظمها بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج).

وحسب بيان للمركز اليوم الأربعاء، وقعت الاتفاقيات مع المركز الوطني المصري، ومجموعة مدينة العقبة الرقمية، والمركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني وفريق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني الوطني.

كما تم خلال القمة التي حضر افتتاحها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إطلاق منصة "زيرو تو هيرو" التعليمية من قبل شركة جرين سيركل.

وقال رئيس المركز، المهندس بسام المحارمة، إن القمة اكتسبت أهمية كبيرة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وأضاف "أن القمة لم تكن مجرد مناسبة لتبادل المعرفة والخبرات فحسب، بل كانت منصة لمناقشة الأفكار الابتكارية وتطوير حلول متقدمة لمواجهة التحديات الأمنية الحديثة".

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، عن تقديره لجميع الرعاة الذين ساهموا بجهودهم ودعمهم لتنظيم هذه القمة على أعلى مستوى.

وأكد، أن القمة قدمت فرصة للمشاركين للتعرف على أحدث التقنيات والاستراتيجيات في مجال الأمن السيبراني، ولبناء شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز الأمان الرقمي على المستوى المحلي والإقليمي.

وشهدت جلسات وورش العمل في القمة مشاركة أكثر من 500 شخص، تناولت بحث الجوانب المتعددة للتعاون السيبراني الدولي بهدف حماية الأمن الوطني للدول، كما تطرقت النقاشات إلى مختلف سبل وفرص التعاون الممكنة على الصعد الدولية والإقليمية والمحلية بين الدول والمنظمات في سياق مواجهة التحديات الأمنية في الفضاء الرقمي.

واستعرض المشاركون بعضاً من التهديدات السيبرانية الأحدث التي يمكن أن تؤثر في الأردن، وكيف يمكن التخفيف منها وحماية البنية التحتية الرقمية الحيوية، وإطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمان السيبراني والوعي بالمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا في المملكة.

الجلسات أيضا ناقشت رؤية بناء مدن ذكية وآمنة وتوجهات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الدفاع والتعافي من التهديدات السيبرانية، وكذلك التأثير المحتمل لشبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء على أطُر الأمان السيبراني.

كما تطرقت النقاشات إلى قوانين خصوصية البيانات والاستعداد للامتثال لها، مع العقوبات المفروضة لعدم الامتثال والتحديات والمخاطر المرتبطة بالامتثال لتلك القوانين.

وتم مناقشة دور الأمان السيبراني في المستقبل، وكيف يمكن أن تُسهم التهديدات المستمرة والتقنيات المتطورة في إعادة تشكيل أفكارنا حول آليات الدفاع التقليدية.

وتمت أيضا مناقشة الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وكيف يمكن تطوير الأطُر التعليمية للتخفيف من هذه الفجوة، مع التركيز على الحاجة لإعادة التفكير في آليات الدفاع التقليدية واستكشاف استراتيجيات مبتكرة في مجال الأمن السيبراني.

--(بترا)

غ ح/م ق/أس

27/09/2023 15:43:03