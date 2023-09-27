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اختيار المغرب لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025

9/27/2023 2:35:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا)- اختارت اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، المملكة المغربية لاستضافة النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة إفريقيا للأمم التي ستقام سنة 2025 .
وجاء هذا الاختيار خلال انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة الكروية القارية اليوم الأربعاء بالقاهرة، بحضور أعضائها، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وسيحتضن المغرب النهائيات القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1988 التي فازت بلقبها الكاميرون، وذلك بعد انسحاب الجزائر الثلاثاء من سباق الترشح لنسخة 2025 ثم الملف المشترك لنيجيريا وبنين الأربعاء.
ونالت كينيا وتنزانيا وأوغندا حق استضافة نسخة 2027 .
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
27/09/2023 15:39:53

MENAFN27092023000117011021ID1107153984

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