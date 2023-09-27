اختيار المغرب لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 أيلول (بترا)- اختارت اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، المملكة المغربية لاستضافة النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة إفريقيا للأمم التي ستقام سنة 2025 .
وجاء هذا الاختيار خلال انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة الكروية القارية اليوم الأربعاء بالقاهرة، بحضور أعضائها، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وسيحتضن المغرب النهائيات القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1988 التي فازت بلقبها الكاميرون، وذلك بعد انسحاب الجزائر الثلاثاء من سباق الترشح لنسخة 2025 ثم الملف المشترك لنيجيريا وبنين الأربعاء.
ونالت كينيا وتنزانيا وأوغندا حق استضافة نسخة 2027 .
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
27/09/2023 15:39:53
MENAFN27092023000117011021ID1107153984
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