الاحتلال يهدم 44 منشأة تجارية قرب حاجز الجلمة شمال جنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 27 أيلول (بترا)- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 44 منشأة تجارية "بسطة" قرب حاجز الجلمة شمال جنين شمال الضفة الغربية.

وأفاد رئيس مجلس قروي الجلمة أمجد أبو فرحة في بيان، أن جرافات الاحتلال هدمت وجرفت 44 منشأة تجارية "بسطة" تقع على جانبي الطريق المؤدي إلى حاجز الجلمة، واستولت على ما بداخلها من بضائع. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت قبل شهر محلا تجاريا، وأزالت عددا من بسطات الخضروات، وأخطرت بهدم منشآت تجارية قرب حاجز "الجلمة" العسكري.

كما سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 12 إخطارا بوقف العمل والبناء في المنطقة الغربية من قرية مسحة، غرب مدينة سلفيت.

وذكر مجلس قروي مسحة في بيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من القرية وسلمت إخطارات بوقف العمل والبناء في ملعب لكرة القدم، و11 "بركسا" وذلك بحجة البناء دون ترخيص .

--(بترا)

م.ف/م ق/أس

27/09/2023 15:28:51