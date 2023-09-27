الاحتلال يهدم 44 منشأة تجارية قرب حاجز الجلمة شمال جنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 27 أيلول (بترا)- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 44 منشأة تجارية "بسطة" قرب حاجز الجلمة شمال جنين شمال الضفة الغربية.
وأفاد رئيس مجلس قروي الجلمة أمجد أبو فرحة في بيان، أن جرافات الاحتلال هدمت وجرفت 44 منشأة تجارية "بسطة" تقع على جانبي الطريق المؤدي إلى حاجز الجلمة، واستولت على ما بداخلها من بضائع. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت قبل شهر محلا تجاريا، وأزالت عددا من بسطات الخضروات، وأخطرت بهدم منشآت تجارية قرب حاجز "الجلمة" العسكري.
كما سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 12 إخطارا بوقف العمل والبناء في المنطقة الغربية من قرية مسحة، غرب مدينة سلفيت.
وذكر مجلس قروي مسحة في بيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من القرية وسلمت إخطارات بوقف العمل والبناء في ملعب لكرة القدم، و11 "بركسا" وذلك بحجة البناء دون ترخيص .
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
27/09/2023 15:28:51
MENAFN27092023000117011021ID1107153983
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