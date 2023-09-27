بدء أعمال اجتماعات المراجعة الثالثة للسياسة التجارية الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 أيلول (بترا)- بدأت في مقر منظمة التجارة العالمية بمدينة جنيف السويسرية اليوم الأربعاء، أعمال اجتماعات المراجعة الثالثة للسياسة التجارية للأردن، بمشاركة وفد رسمي برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، بحضور أمين عام الوزارة دانا الزعبي والمندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير وليد عبيدات، وتستمر ثلاثة أيام.
ووفق بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، فقد استهل الشمالي كلمته الافتتاحية بتأكيد التزام الأردن بالنظام التجاري متعدد الأطراف وبعملية مراجعة السياسة التجارية كأحد معززات المبادئ الرئيسية لمنظمة التجارية في ضمان الشفافية وممارستها بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن الأردن أجاب على معظم الاستفسارات الواردة من الدول الأعضاء والتي بلغ عددها 140 سؤالاً.
واستعرض الشمالي أبرز التطورات على جميع الجوانب الاقتصادية والتجارية خلال فترة المراجعة (2016 – 2022)، وبيّن أن الأردن تمكن من الحفاظ على متانة الاقتصاد الاردني والالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف بالرغم من الأزمات المتتالية والمعيقات التي واجهت سلاسل الإمداد وتدفق التجارة العالمية خلال فترة الجائحة والتحديات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.
وأوضح الشمالي، بأنه وبرعاية ملكية سامية، تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، واستعرض العديد من الإنجازات لتسهيل بيئة الأعمال وإطلاق برامج لتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، وشدد على الأهمية التي يوليها الأردن لتمكين المرأة اقتصادياً من خلال التعديلات على عدد من التشريعات والإجراءات التمكينية والإصلاحية لدعم المرأة في سوق العمل.
وخلال تقديمه اجتماعات الأردن الثالثة لمراجعة السياسة التجارية، بيّن رئيس هيئة مراجعة السياسة التجارية في المنظمة المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية السفير صقر المقبل، بأن الأردن حقق نجاحاتٍ متعددة في مجال تسهيل الأعمال وتعزيز الاستثمارات، وأثنى على الخطة طويلة الأمد التي تبناها الأردن تحت مسمى رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر.
بدوره قال محاور الجلسة الممثل الدائم للمغرب بجنيف السفير عمر زنيبر خلال الجلسة الافتتاحية، إن الأردن من الدول الفعّالة في الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، وقد انعكس ذلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي وقعها الأردن مع شركائه التجاريين من دول وتكتلات اقتصادية.
وبيّن، أن الأردن من الاقتصادات التي أظهرت متانة عالية خلال أزمة فيروس كوفيد 19، وحقق انتعاشاً خلال العام 2022 نتيجة الزيادة في دخل السياحة وارتفاع مساهمة القطاع الخارجي، مثمنا الإجراءات المتخذة من قبل الأردن والإصلاحات الاقتصادية لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني والتي ساهمت في التعافي للاقتصاد.
وتستمر عملية المراجعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وتقوم الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 164 عضواً بمناقشة الوفد الرسمي بكافة المواضيع المتضمنة في تقريري الحكومة وتقرير سكرتارية المنظمة الذين يعكسان التطورات والتقدم الذي أحرزته للأردن خلال فترة المراجعة في السياسات التجارية والاستثمارية ما انعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
يشار إلى أن عملية المراجعة للسياسة التجارية للمملكة، بدأت منذ حوالي عام ونصف وبمشاركة كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بالاقتصاد.
--(بترا)
ن ش/م ق/أس
27/09/2023 15:26:42
MENAFN27092023000117011021ID1107153982
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