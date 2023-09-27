بدء أعمال اجتماعات المراجعة الثالثة للسياسة التجارية الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا)- بدأت في مقر منظمة التجارة العالمية بمدينة جنيف السويسرية اليوم الأربعاء، أعمال اجتماعات المراجعة الثالثة للسياسة التجارية للأردن، بمشاركة وفد رسمي برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، بحضور أمين عام الوزارة دانا الزعبي والمندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير وليد عبيدات، وتستمر ثلاثة أيام.

ووفق بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، فقد استهل الشمالي كلمته الافتتاحية بتأكيد التزام الأردن بالنظام التجاري متعدد الأطراف وبعملية مراجعة السياسة التجارية كأحد معززات المبادئ الرئيسية لمنظمة التجارية في ضمان الشفافية وممارستها بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن الأردن أجاب على معظم الاستفسارات الواردة من الدول الأعضاء والتي بلغ عددها 140 سؤالاً.

واستعرض الشمالي أبرز التطورات على جميع الجوانب الاقتصادية والتجارية خلال فترة المراجعة (2016 – 2022)، وبيّن أن الأردن تمكن من الحفاظ على متانة الاقتصاد الاردني والالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف بالرغم من الأزمات المتتالية والمعيقات التي واجهت سلاسل الإمداد وتدفق التجارة العالمية خلال فترة الجائحة والتحديات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.

وأوضح الشمالي، بأنه وبرعاية ملكية سامية، تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، واستعرض العديد من الإنجازات لتسهيل بيئة الأعمال وإطلاق برامج لتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، وشدد على الأهمية التي يوليها الأردن لتمكين المرأة اقتصادياً من خلال التعديلات على عدد من التشريعات والإجراءات التمكينية والإصلاحية لدعم المرأة في سوق العمل.

وخلال تقديمه اجتماعات الأردن الثالثة لمراجعة السياسة التجارية، بيّن رئيس هيئة مراجعة السياسة التجارية في المنظمة المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية السفير صقر المقبل، بأن الأردن حقق نجاحاتٍ متعددة في مجال تسهيل الأعمال وتعزيز الاستثمارات، وأثنى على الخطة طويلة الأمد التي تبناها الأردن تحت مسمى رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر.

بدوره قال محاور الجلسة الممثل الدائم للمغرب بجنيف السفير عمر زنيبر خلال الجلسة الافتتاحية، إن الأردن من الدول الفعّالة في الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، وقد انعكس ذلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي وقعها الأردن مع شركائه التجاريين من دول وتكتلات اقتصادية.

وبيّن، أن الأردن من الاقتصادات التي أظهرت متانة عالية خلال أزمة فيروس كوفيد 19، وحقق انتعاشاً خلال العام 2022 نتيجة الزيادة في دخل السياحة وارتفاع مساهمة القطاع الخارجي، مثمنا الإجراءات المتخذة من قبل الأردن والإصلاحات الاقتصادية لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني والتي ساهمت في التعافي للاقتصاد.

وتستمر عملية المراجعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وتقوم الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 164 عضواً بمناقشة الوفد الرسمي بكافة المواضيع المتضمنة في تقريري الحكومة وتقرير سكرتارية المنظمة الذين يعكسان التطورات والتقدم الذي أحرزته للأردن خلال فترة المراجعة في السياسات التجارية والاستثمارية ما انعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

يشار إلى أن عملية المراجعة للسياسة التجارية للمملكة، بدأت منذ حوالي عام ونصف وبمشاركة كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بالاقتصاد.

--(بترا)

ن ش/م ق/أس

27/09/2023 15:26:42