الاسترليني ينخفض مقابل الدولار
التاريخ
9/27/2023 2:35:15 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 27 أيلول (بترا)- تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء مقابل الدولار الأميركي.
وحسب التقارير الاقتصادية البريطانية، فقد انخفض الاسترليني أمام الدولار عند 1.213 دولار، فيما استقر أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 1.51 يورو.
--(بترا)
رش/م ق/أس
27/09/2023 14:50:15
MENAFN27092023000117011021ID1107153981
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