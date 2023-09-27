الجغبير يفتتح معرض جو هوم للمستلزمات المنزلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 أيلول (بترا)- افتتح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير مساء أمس الثلاثاء، معرض "جو هوم" للمستلزمات المنزلية المخصص للبيع المباشر وللتعاقدات التجارية في المركز الأردني للمعارض الدولية في قاعات مكة مول.
وبحسب بيان اليوم الأربعاء؛ حضر المعرض الذي تنظمه غرفة صناعة عمان ويستمر حتى يوم السبت المقبل؛ وفد من رجال الأعمال السعوديين، بمشاركة شركات صناعية أردنية عاملة في مجال صناعة المنظفات والمعقمات، والورق الصحي والبياضات، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية البلاستيكية والتجهيزات المنزلية الكهربائية.
ويفتح المعرض أبوابه يوميا من الثالثة عصرا وحتى الحادية عشرة ليلا، حيث تم تخصيص أوقات خاصة لزيارة التجار، من الثالثة وحتى الثالثة عصرا، فيما سيتم تخصيص الفترة من الخامسة مساء وحتى الحادية عشرة مساء للجمهور.
وتشمل فعاليات المعرض، بانوراما الصناعة الأردنية التي تتضمن عرضا فنيا يظهر قوة الصناعة الأردنية.
--(بترا)
ع ن/م ق/أس
27/09/2023 14:49:22
MENAFN27092023000117011021ID1107153980
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