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الجغبير يفتتح معرض جو هوم للمستلزمات المنزلية

9/27/2023 2:35:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا)- افتتح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير مساء أمس الثلاثاء، معرض "جو هوم" للمستلزمات المنزلية المخصص للبيع المباشر وللتعاقدات التجارية في المركز الأردني للمعارض الدولية في قاعات مكة مول.
وبحسب بيان اليوم الأربعاء؛ حضر المعرض الذي تنظمه غرفة صناعة عمان ويستمر حتى يوم السبت المقبل؛ وفد من رجال الأعمال السعوديين، بمشاركة شركات صناعية أردنية عاملة في مجال صناعة المنظفات والمعقمات، والورق الصحي والبياضات، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية البلاستيكية والتجهيزات المنزلية الكهربائية.
ويفتح المعرض أبوابه يوميا من الثالثة عصرا وحتى الحادية عشرة ليلا، حيث تم تخصيص أوقات خاصة لزيارة التجار، من الثالثة وحتى الثالثة عصرا، فيما سيتم تخصيص الفترة من الخامسة مساء وحتى الحادية عشرة مساء للجمهور.
وتشمل فعاليات المعرض، بانوراما الصناعة الأردنية التي تتضمن عرضا فنيا يظهر قوة الصناعة الأردنية.
--(بترا)
ع ن/م ق/أس
27/09/2023 14:49:22

MENAFN27092023000117011021ID1107153980

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