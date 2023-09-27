منتخب التايكواندو يضيف ميداليات جديدة لرصيده في دورة الألعاب الآسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا)- تمكن لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو، صالح الشرباتي، اليوم الأربعاء، من إضافة ميدالية ثالثة للأردن في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022)، التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية،بعد حصوله على الميدالية الفضية في نهائي وزن تحت 80 كغم.

وكان لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو، زيد مصطفى، قد ظفر بميدالية فضية في نهائي وزن تحت 86 كيلو غرام، مثلما حصد لاعبنا زيد الحلواني الميدالية البرونزية بعد حصوله على المركز الثالث في منافسات التايكواندو لوزن تحت 63 كيلو غرام.

--(بترا)

ض ع/م ق/أس

27/09/2023 14:35:50