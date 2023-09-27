منتخب التايكواندو يضيف ميداليات جديدة لرصيده في دورة الألعاب الآسيوية

منتخب التايكواندو يضيف ميداليات جديدة لرصيده في دورة الألعاب الآسيوية
التاريخ
9/27/2023 2:35:13 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 أيلول (بترا)- تمكن لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو، صالح الشرباتي، اليوم الأربعاء، من إضافة ميدالية ثالثة للأردن في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022)، التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية،بعد حصوله على الميدالية الفضية في نهائي وزن تحت 80 كغم.
وكان لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو، زيد مصطفى، قد ظفر بميدالية فضية في نهائي وزن تحت 86 كيلو غرام، مثلما حصد لاعبنا زيد الحلواني الميدالية البرونزية بعد حصوله على المركز الثالث في منافسات التايكواندو لوزن تحت 63 كيلو غرام.
--(بترا)
ض ع/م ق/أس
27/09/2023 14:35:50
MENAFN27092023000117011021ID1107153979
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