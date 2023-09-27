البرلمان العربي يعزي العراق في ضحايا حادث الحريق بمحافظة نينوى

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 27 أيلول (بترا)- أعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية العراق قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا، إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بمحافظة نينوى، وأسفر عن سقوط الكثير من الضحايا والمصابين.

وأكد رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي تضامن البرلمان العربي الكامل مع الشعب العراقي في هذا المصاب الجلل، مقدما خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

--(بترا)

ن ا/أس

27/09/2023 14:32:30