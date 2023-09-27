البرلمان العربي يعزي العراق في ضحايا حادث الحريق بمحافظة نينوى
التاريخ
9/27/2023 2:35:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 27 أيلول (بترا)- أعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية العراق قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا، إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بمحافظة نينوى، وأسفر عن سقوط الكثير من الضحايا والمصابين.
وأكد رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي تضامن البرلمان العربي الكامل مع الشعب العراقي في هذا المصاب الجلل، مقدما خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
--(بترا)
ن ا/أس
27/09/2023 14:32:30
MENAFN27092023000117011021ID1107153978
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