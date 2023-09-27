Thursday, 28 September 2023 12:30 GMT

البرلمان العربي يعزي العراق في ضحايا حادث الحريق بمحافظة نينوى

9/27/2023 2:35:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 27 أيلول (بترا)- أعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية العراق قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا، إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بمحافظة نينوى، وأسفر عن سقوط الكثير من الضحايا والمصابين.
وأكد رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي تضامن البرلمان العربي الكامل مع الشعب العراقي في هذا المصاب الجلل، مقدما خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
--(بترا)
ن ا/أس
27/09/2023 14:32:30

MENAFN27092023000117011021ID1107153978

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث