38.7 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الأربعاء، عند 38.70 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37 دينارا لجهة البيع.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 45.70 و 34.30 دينار على التوالي.

وبلغ سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية، حتى ظهر اليوم، 1893 دولارا للأونصة الواحدة.

--(بترا)

س ص/م ق/أس

27/09/2023 14:10:58