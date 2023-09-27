الحاج توفيق يدعو لبناء نهج اقتصادي جديد بين الأردن والسعودية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا)- دعا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إلى بناء نهج اقتصادي جديد بين الأردن والسعودية، يتوافق مع رؤية البلدين الاقتصادية، ومسارات الاستثمار الجديدة لديهما.

وأكد خلال لقائه السفير الأردني الجديد لدى المملكة العربية السعودية هيثم أبو الفول، أن المرحلة الحالية تتطلب تغيير شكل التعاون الاقتصادي بين البلدين، من مبادلات تجارية لشراكات استراتيجية واستغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين.

وحسب بيان للغرفة، اليوم الأربعاء، لفت الحاج توفيق لأهمية استفادة المملكة من مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي يستضيفه الأردن الشهر المقبل، للترويج للفرص والمشروعات الاستثمارية العديدة، مؤكداً أن المؤتمر فرصة كبيرة علينا استغلالها، ولا سيما في ظل الاهتمام الكبير للمشاركة بفعالياته من قبل الجانب السعودي.

وبين، أن تجارة عمان ستعمل بالتنسيق مع السفارة الأردنية لدى المملكة العربية السعودية لدعم وتطوير علاقات البلدين الاقتصادية ومعالجة أية صعوبات تواجه حركة انسياب التجارة بين الجانبين والاستفادة من الفرص المتاحة.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك، حيث سيتم قريباً إعادة تشكيل الجانب الأردني بالمجلس الذي يعول عليه كثيراً بأن يكون أداة للدفع باتجاه تطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام والبناء على ما تحقق من إنجازات.

ودعا إلى ضرورة إقامة المعارض التجارية المشتركة بين البلدين الشقيقين وتكثيف الزيارات بين أصحاب الأعمال ومعالجة أية معيقات تحول دون رفع حجم المبادلات التجارية واستكشاف فرص ومجالات التعاون المتوفرة لدى البلدين.

وأكد الحاج توفيق، أن غرفتي تجارة الأردن وعمان يعدان لتنظيم زيارة لوفد اقتصادي أردني كبير قبل نهاية العام الحالي للعديد من المدن السعودية، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية لإطلاع أصحاب الأعمال السعوديين على الفرص الاقتصادية القائمة وبما ينعكس على توسيع قاعدة السلع المتبادلة ولا سيما لجهة الصادرات الأردنية، وبناء شراكات وتبادل الخبرات.

من جهته، أشار السفير أبو الفول إلى متانة العلاقات الأخوية التي تربط الأردن بالشقيقة السعودية بفضل القيادتين الحكيمتين، لافتاً إلى حرصه وسعيه للبناء على ما سبق من جهود تطوير هذه العلاقة لما يصب في مصلحة البلدين.

وأكد أبو الفول استعداد السفارة للعمل وبالتنسيق مع الغرفة والقطاع التجاري الأردني لزيادة مستوى التعاون ولا سيما في المجالات الاستثمارية والسياحية والاقتصادية.

وحضر اللقاء عضو مجلس إدارة الغرفة فلاح الصغير، ومديرها العام هشام الدويك.

--(بترا)

س ص/م ق/أس

27/09/2023 14:08:52