دور الرعاية تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
التاريخ
9/27/2023 2:35:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 أيلول (بترا)- احتفلت دور الرعاية والحماية في مديرية الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف وذلك تعزيزا لنشأة روحية صالحة لمنتفعي الدور.
وشملت فعاليات الاحتفال قراءات عطرة من القرآن الكريم وأناشيد دينية وأنشطة ثقافية حول السيرة النبوية الشريفة.
--(بترا)
ح ظ/م ق/أس
27/09/2023 14:04:57
MENAFN27092023000117011021ID1107153975
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