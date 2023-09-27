دور الرعاية تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

عمان 27 أيلول (بترا)- احتفلت دور الرعاية والحماية في مديرية الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف وذلك تعزيزا لنشأة روحية صالحة لمنتفعي الدور. وشملت فعاليات الاحتفال قراءات عطرة من القرآن الكريم وأناشيد دينية وأنشطة ثقافية حول السيرة النبوية الشريفة. --(بترا) ح ظ/م ق/أس 27/09/2023 14:04:57

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