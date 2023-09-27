قصر الحسينية يشهد فعالية دينية بذكرى المولد النبوي حضرها الملك
التاريخ
9/27/2023 2:35:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 أيلول (بترا) - شهد قصر الحسينية فعالية دينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الأربعاء، حضرها جلالة الملك عبدالله الثاني.
ورتل مقرئون خلال الفعالية سوراً من القرآن الكريم، اشتملت على فاتحة الكتاب ويس والإخلاص.
كما وأنُشد في الفعالية القصيدة المحمدية للإمام البوصيري.
وحضر الفعالية عدد من أصحاب السمو الأمراء، ورؤساء السلطات، وكبار المسؤولين، وجمع من علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي.
--(بترا)
م ق/أس
27/09/2023 13:46:59
MENAFN27092023000117011021ID1107153974
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