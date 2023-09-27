قصر الحسينية يشهد فعالية دينية بذكرى المولد النبوي حضرها الملك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا) - شهد قصر الحسينية فعالية دينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الأربعاء، حضرها جلالة الملك عبدالله الثاني.

ورتل مقرئون خلال الفعالية سوراً من القرآن الكريم، اشتملت على فاتحة الكتاب ويس والإخلاص.

كما وأنُشد في الفعالية القصيدة المحمدية للإمام البوصيري.

وحضر الفعالية عدد من أصحاب السمو الأمراء، ورؤساء السلطات، وكبار المسؤولين، وجمع من علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي.

--(بترا)

م ق/أس

27/09/2023 13:46:59