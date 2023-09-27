الاحتلال يجرف 50 دونما لصالح توسعة مستوطنة غرب سلفيت

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 27 أيلول (بترا)- أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، على تجريف عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية .

وقال محافظ سلفيت عبدالله كميل، إن هذه الممارسات؛ تأتي في إطار مشاريع الضم والتوسع الاحتلالية المتسارعة لتقويض الحلم الفلسطيني لإقامة الدولة المستقلة، داعيا المؤسسات القانونية والمختصة إلى الوقوف عند مسؤولياتها اتجاه الشعب الفلسطيني.

بدوره، قال مدير بلدية بروقين أمين صبرة في بيان، إن "جرافات الاحتلال تواصل تجريف نحو 50 دونما من أراضي المواطنين، لحساب توسعه مستوطنة بروخين المقامة على أراضي المواطنين، وذلك من أجل بناء وحدات استيطانية جديدة".

وأشار صبرة إلى أن الاحتلال يعمل على تجريف الأراضي المحاذية للمستوطنه منذ فترة، وهو يهدف لضمها للمستوطنة وتوسعتها، علما بأن هذه الأراضي تعود ملكيتها لمواطني بلدة بروقين.

وأوضح أن مساحة بلدة بروقين ما يقارب 13 ألف دونم، المخطط الهيكلي 1480 دونم، وما تبقى من المساحة مصنفه "ج" يمنع العمل والبناء بها، ومنها أراضي مصادرة لصالح المستوطنات المقامة على أراضيها وهي"بروخين، ارائيل الصناعية، بركان" والبؤرة الرعوية الجديدة من الجهة الشمالية الشرقية للبلدة.

--(بترا)

م.ف/م ق/أس

27/09/2023 12:59:48