الاحتلال يجرف 50 دونما لصالح توسعة مستوطنة غرب سلفيت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 27 أيلول (بترا)- أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، على تجريف عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية .
وقال محافظ سلفيت عبدالله كميل، إن هذه الممارسات؛ تأتي في إطار مشاريع الضم والتوسع الاحتلالية المتسارعة لتقويض الحلم الفلسطيني لإقامة الدولة المستقلة، داعيا المؤسسات القانونية والمختصة إلى الوقوف عند مسؤولياتها اتجاه الشعب الفلسطيني.
بدوره، قال مدير بلدية بروقين أمين صبرة في بيان، إن "جرافات الاحتلال تواصل تجريف نحو 50 دونما من أراضي المواطنين، لحساب توسعه مستوطنة بروخين المقامة على أراضي المواطنين، وذلك من أجل بناء وحدات استيطانية جديدة".
وأشار صبرة إلى أن الاحتلال يعمل على تجريف الأراضي المحاذية للمستوطنه منذ فترة، وهو يهدف لضمها للمستوطنة وتوسعتها، علما بأن هذه الأراضي تعود ملكيتها لمواطني بلدة بروقين.
وأوضح أن مساحة بلدة بروقين ما يقارب 13 ألف دونم، المخطط الهيكلي 1480 دونم، وما تبقى من المساحة مصنفه "ج" يمنع العمل والبناء بها، ومنها أراضي مصادرة لصالح المستوطنات المقامة على أراضيها وهي"بروخين، ارائيل الصناعية، بركان" والبؤرة الرعوية الجديدة من الجهة الشمالية الشرقية للبلدة.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
27/09/2023 12:59:48
MENAFN27092023000117011021ID1107153973
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