مقتل 192 عسكريا أذربيجانيا في الهجوم على قره باغ

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا)- أعلنت أذربيجان اليوم الأربعاء، مقتل 192 من جنودها ومدني واحد في هجومها الخاطف على جيب ناغورني قره باغ الأسبوع الماضي.

وأشارت وزارة الصحة الأذربيجانية إلى أن أكثر من 500 جندي أذربيجاني أصيبوا أيضا في الهجوم الذي دام أقل من 24 ساعة وانتهى بتعهد من الانفصاليين تسليم أسلحتهم واتفاق لوقف إطلاق النار، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.

من جهتهم، تحدث الانفصاليون الأرمن عن 213 قتيلا في صفوفهم، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للهجوم إلى أكثر من 400 قتيل.

وأعلنت أرمينيا اليوم الأربعاء وصول 42500 لاجئ من ناغورني قره باغ إلى أراضيها منذ الهجوم الأذربيجاني الخاطف، أي ما يمثل ثلث عدد سكان الإقليم الانفصالي ذي الغالبية الأرمنية.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

27/09/2023 12:42:59