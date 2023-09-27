مقتل 192 عسكريا أذربيجانيا في الهجوم على قره باغ

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 أيلول (بترا)- أعلنت أذربيجان اليوم الأربعاء، مقتل 192 من جنودها ومدني واحد في هجومها الخاطف على جيب ناغورني قره باغ الأسبوع الماضي.
وأشارت وزارة الصحة الأذربيجانية إلى أن أكثر من 500 جندي أذربيجاني أصيبوا أيضا في الهجوم الذي دام أقل من 24 ساعة وانتهى بتعهد من الانفصاليين تسليم أسلحتهم واتفاق لوقف إطلاق النار، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.
من جهتهم، تحدث الانفصاليون الأرمن عن 213 قتيلا في صفوفهم، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للهجوم إلى أكثر من 400 قتيل.
وأعلنت أرمينيا اليوم الأربعاء وصول 42500 لاجئ من ناغورني قره باغ إلى أراضيها منذ الهجوم الأذربيجاني الخاطف، أي ما يمثل ثلث عدد سكان الإقليم الانفصالي ذي الغالبية الأرمنية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
27/09/2023 12:42:59
MENAFN27092023000117011021ID1107153972
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