Thursday, 28 September 2023 12:29 GMT

السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ222

9/27/2023 2:35:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 27 أيلول (بترا)- هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، للمرة الـ222 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز 2010.
وهذه هي المرة الـ11 التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب ومساكنهم منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 15 مرة عام 2022، و14 مرة في العام قبل الماضي.
وقالت لجنة المتابعة العربية بالداخل الفلسطيني في بيان لها، إن الأهالي في قرية العراقيب يصرون على البقاء والتشبث بأرضهم ويعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون، لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصدياً لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم العراقيب منذ عام 2010 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية إلى الإحباط واليأس والهجرة من أراضيهم.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
27/09/2023 12:32:30

MENAFN27092023000117011021ID1107153971

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث