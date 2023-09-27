السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ222

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 27 أيلول (بترا)- هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، للمرة الـ222 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز 2010.
وهذه هي المرة الـ11 التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب ومساكنهم منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 15 مرة عام 2022، و14 مرة في العام قبل الماضي.
وقالت لجنة المتابعة العربية بالداخل الفلسطيني في بيان لها، إن الأهالي في قرية العراقيب يصرون على البقاء والتشبث بأرضهم ويعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون، لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصدياً لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم العراقيب منذ عام 2010 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية إلى الإحباط واليأس والهجرة من أراضيهم.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
27/09/2023 12:32:30
MENAFN27092023000117011021ID1107153971
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.