السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ222

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 27 أيلول (بترا)- هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، للمرة الـ222 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز 2010.

وهذه هي المرة الـ11 التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب ومساكنهم منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 15 مرة عام 2022، و14 مرة في العام قبل الماضي.

وقالت لجنة المتابعة العربية بالداخل الفلسطيني في بيان لها، إن الأهالي في قرية العراقيب يصرون على البقاء والتشبث بأرضهم ويعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون، لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصدياً لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم العراقيب منذ عام 2010 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية إلى الإحباط واليأس والهجرة من أراضيهم.

--(بترا)

م.ف/م ق/أس

27/09/2023 12:32:30