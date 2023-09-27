مرصد الزلازل يسجل هزة بقوة 3.3 ريختر جنوب بحيرة طبريا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا)- سجل مرصد الزلازل الاردني اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر، في وادي الأردن جنوب بحيرة طبريا.

وسجلت الهزة في تمام الساعة 11:2 قبل الظهر، ووقعت على عمق 12 كلم، وتعتبر الهزة من الهزات الضعيفة والتي تتوافق مع الواقع الزلزالي في الأردن.

وأضاف المرصد ان الهزة قد يشعر بها بعض المواطنين القريبين من مركز وقوعها.

--(بترا)

م ف/أس

27/09/2023 12:25:19