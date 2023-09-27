مرصد الزلازل يسجل هزة بقوة 3.3 ريختر جنوب بحيرة طبريا
التاريخ
9/27/2023 2:35:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 أيلول (بترا)- سجل مرصد الزلازل الاردني اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر، في وادي الأردن جنوب بحيرة طبريا.
وسجلت الهزة في تمام الساعة 11:2 قبل الظهر، ووقعت على عمق 12 كلم، وتعتبر الهزة من الهزات الضعيفة والتي تتوافق مع الواقع الزلزالي في الأردن.
وأضاف المرصد ان الهزة قد يشعر بها بعض المواطنين القريبين من مركز وقوعها.
--(بترا)
م ف/أس
27/09/2023 12:25:19
MENAFN27092023000117011021ID1107153970
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