الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا)- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من قادة دول شقيقة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف، اليوم الأربعاء.

وأعرب مرسلو البرقيات عن تمنياتهم أن يعيد الله، عز وجل، هذه الذكرى العطرة على جلالته وعلى الشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تلقى جلالته بهذه المناسبة، برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة الجليلة.

--(بترا)

أس

27/09/2023 11:58:15