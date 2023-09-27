النفط يصعد بفضل تراجع الإمدادات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا)- صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل توقعات بتراجع إمدادات النفط إلى الأسواق تزامنا مع اقتراب فصل الشتاء.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 1.05 بالمئة إلى 91.34 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.96 بالمئة إلى 94.86 دولار للبرميل، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الاقتصادية.

وأمس عند التسوية، صعدت عقود "برنت" إلى 93.96 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأميركي عند 90.39 دولار للبرميل.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

27/09/2023 11:28:32