النفط يصعد بفضل تراجع الإمدادات

النفط يصعد بفضل تراجع الإمدادات
التاريخ
9/27/2023 2:35:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 أيلول (بترا)- صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل توقعات بتراجع إمدادات النفط إلى الأسواق تزامنا مع اقتراب فصل الشتاء.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 1.05 بالمئة إلى 91.34 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.96 بالمئة إلى 94.86 دولار للبرميل، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الاقتصادية.
وأمس عند التسوية، صعدت عقود "برنت" إلى 93.96 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأميركي عند 90.39 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
27/09/2023 11:28:32
MENAFN27092023000117011021ID1107153968
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