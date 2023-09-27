Thursday, 28 September 2023 12:29 GMT

النفط يصعد بفضل تراجع الإمدادات

9/27/2023 2:35:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول (بترا)- صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل توقعات بتراجع إمدادات النفط إلى الأسواق تزامنا مع اقتراب فصل الشتاء.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 1.05 بالمئة إلى 91.34 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.96 بالمئة إلى 94.86 دولار للبرميل، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الاقتصادية.
وأمس عند التسوية، صعدت عقود "برنت" إلى 93.96 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأميركي عند 90.39 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
27/09/2023 11:28:32

MENAFN27092023000117011021ID1107153968

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث