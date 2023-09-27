انتهاء إضراب نقابة الكتاب الأمريكية WGA

MENAFN - Youm7) بعد 148يوما من توقف العمل وإضراب كتاب هوليوود ، صوت مجلس إدارة نقابة الكتاب الأمريكية الغربيةWGA Westومجلس إدارة نقابة الكتاب الأمريكية الشرقية WGA East بالإجماع على رفع أمر الإضراب اعتبارًا يوم الأربعاء، بعد محاولة الاتفاق على عقد جديد مع تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون AMPTP وهذا يعني أنه يمكن للكتاب العودة إلى العمل اعتبارًا من اليوم الأربعاء حتى قبل التصويت النهائي على التصديق.

ومن المقرر إجراء التصويت على التصديق في الفترة من 2 أكتوبر إلى أكتوبر 9 المقبل.

وتعقد نقابة الكتاب

WGA اجتماعات للأعضاء هذا الأسبوع شخصيًا وعلى Zoom لمناقشة تفاصيل العقد، ونظراً للتأييد الحماسي الذي حظيت به لجنة التفاوض التابعة لمنظمة العمل العالمية، فمن المتوقع أن يتم التصديق عليها بسهولة من جانب الأعضاء المنهكين من الإضراب، حسبما ذكرت صحيفة فارايتي.

وأصدرت WGA أيضًا العقد الكامل المكون من 94 صفحة وملخصًا للشروط الجديدة. تتضمن الصفقة مكاسب في التعويضات، ومتطلبات جديدة للحد الأدنى من مستويات كتاب التلفزيون، وتحسين شروط الدفع لكتاب السيناريو، والحماية من استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في عملية الكتابة. حسب اتفاق النقابة.