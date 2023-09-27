7ملايين و312 ألف جنيه إجمالي إيرادات أولاد حريم كريم بعد 4 أسابيع عرض

MENAFN - Youm7) حصد فيلم "أولاد حريم كريم"للنجم مصطفى قمر الأسبوع الماضي إيرادات بلغت636 ألفا و936 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 4 أسابيع من طرحه في السينمات المختلفة 7 ملايين و312 ألفا و495 جنيها.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري،

بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

وأكدت النجمة داليا البحيري خلال ندوة فيلم

أولاد حريم كريم

باليوم السابع أنها توجه الشكر لكل صناع العمل حيث الفيلم جيل سلم جيل، ولأول مرة نحقق نظرية أفلام زمان الأبيض والأسود، حيث كل بطل من أبطال الفيلم يقوم ببطولة فيلم لوحده، كذلك الشباب، والحمد لله الفيلم خرج للجمهور بشكل مميز .