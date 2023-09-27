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المطرب دياب يطرح أغنية جديدة.. فيديو

9/27/2023 2:34:17 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت النجم دياب ، أغنية جديدة تحمل اسم "هرونى بوس" كلمات محمد النجار وألحان محمد يحيى وتوزيع
توما على جميع المنصات.وكان قد طرح المطرب دياب، مؤخرا أغنية جديدة لفيلم "وش في وش" وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.

وشارك الفنان محمد دياب خلال موسم رمضان الماضي، فى بطولة مسلسل تحت الوصاية، بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكي وأحمد خالد صالح ورشدي الشامي ومها نصار ومحمد عبد العظيم وأحمد عبد الحميد وعلي الطيب وثراء جبيل ونهى عابدين وجميل برسوم، والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.



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