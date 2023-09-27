صاحب شركة صابون يأكل منتجه الخاص ليثبت لزبائنه أنه طبيعى.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) تعرض رئيس شركة صينية كبيرة لمنتجات التطهير للسخرية بعد انتشار مقطع فيديو يظهره وهو يعض قطعة من الصابون الطبيعى على وسائل التواصل الاجتماعى، وفى حديثه خلال اجتماع للموظفين، قال رئيس شركة تصنيع منتجات تنظيف معروفة، أثناء تقديمه عرضًا لصابون الغسيل، إنه لا يحتوى على أى مواد ضارة، بل يحتوى فقط على القلويات والدهون الحيوانية والحليب.
ولكى يكون الرجل مقنعًا قدر الإمكان، أخذ قطعة من الصابون وبدأ فى مضغها، قبل غسلها بملعقة كبيرة من الماء، على الرغم من أن أسلوب التسويق الغريب الذى اتبعه الرجل فقد كان يهدف إلى إظهار المكونات الطبيعية بالكامل، فقد سخر منها الكثير من الناس، حيث قال البعض مازحًا إن الصابون يمكن أن يكون منقذًا للحياة أثناء الكوارث الطبيعية، بحسب
asiaone.
وقال صاحب الشركة خلال المقطع القصير الذى انتشر على نطاق واسع: "لا توجد مواد ضارة"، "طعمها من دهن البقر والغنم والحليب.. ليس هناك أى آثار جانبية. عندما يدخل جسمك، فإنه سوف يكسر الدهون والزيوت فى الجسم".
صابون
ويمضى الرجل قائلا إن صابون هونجوى مصنوع من دهون البقر والأغنام ولا يحتوى على أى زيت مزراب أو إضافات مثل التلك أو عامل التبييض ثانى أكسيد التيتانيوم، ويؤكد الموقع الرسمى للشركة أن الصابون يحتوى فقط على القلويات والماء والبقر، أو دهن الغنم.
وأكد رئيس الشركة أنه لا يستطيع أحد أن يقول الصابون إنه يساعد فى إنقاص الوزن، لكن له تأثير فى تحطيم الدهون والزيوت لذا فهو لا يستطيع قانونيا أن يقول إنه يحرق الدهون، لكن ومع ذلك، لا تأكل الصابون، فهو فى الحقيقة غير صالح للأكل!
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