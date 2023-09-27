صاحب شركة صابون يأكل منتجه الخاص ليثبت لزبائنه أنه طبيعى.. فيديو

MENAFN - Youm7) تعرض رئيس شركة صينية كبيرة لمنتجات التطهير للسخرية بعد انتشار مقطع فيديو يظهره وهو يعض قطعة من الصابون الطبيعى على وسائل التواصل الاجتماعى، وفى حديثه خلال اجتماع للموظفين، قال رئيس شركة تصنيع منتجات تنظيف معروفة، أثناء تقديمه عرضًا لصابون الغسيل، إنه لا يحتوى على أى مواد ضارة، بل يحتوى فقط على القلويات والدهون الحيوانية والحليب.

ولكى يكون الرجل مقنعًا قدر الإمكان، أخذ قطعة من الصابون وبدأ فى مضغها، قبل غسلها بملعقة كبيرة من الماء، على الرغم من أن أسلوب التسويق الغريب الذى اتبعه الرجل فقد كان يهدف إلى إظهار المكونات الطبيعية بالكامل، فقد سخر منها الكثير من الناس، حيث قال البعض مازحًا إن الصابون يمكن أن يكون منقذًا للحياة أثناء الكوارث الطبيعية، بحسب

asiaone.

وقال صاحب الشركة خلال المقطع القصير الذى انتشر على نطاق واسع: "لا توجد مواد ضارة"، "طعمها من دهن البقر والغنم والحليب.. ليس هناك أى آثار جانبية. عندما يدخل جسمك، فإنه سوف يكسر الدهون والزيوت فى الجسم".

صابون

ويمضى الرجل قائلا إن صابون هونجوى مصنوع من دهون البقر والأغنام ولا يحتوى على أى زيت مزراب أو إضافات مثل التلك أو عامل التبييض ثانى أكسيد التيتانيوم، ويؤكد الموقع الرسمى للشركة أن الصابون يحتوى فقط على القلويات والماء والبقر، أو دهن الغنم.

وأكد رئيس الشركة أنه لا يستطيع أحد أن يقول الصابون إنه يساعد فى إنقاص الوزن، لكن له تأثير فى تحطيم الدهون والزيوت لذا فهو لا يستطيع قانونيا أن يقول إنه يحرق الدهون، لكن ومع ذلك، لا تأكل الصابون، فهو فى الحقيقة غير صالح للأكل!