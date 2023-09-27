سبانخ باباي وعسل بو.. أشهر 7 أكلات في كارتون الأطفال هتحببهم في الأكل

(MENAFN
- Youm7) ارتبطت عقولنا من الصغر ببعض الأكلات التي كنا نشاهدها في أفلام ومسلسلات الكارتون، وفي الوقت الذي تبحث فيه الكثيرات من ربات البيوت عن طريقة لإطعام أطفالهم، الذين يرفضون
تناول الطعام ويفضولن فقط تناول الحلوى والمعلبات الجاهزة خاصة مع عودة المدارس وبداية العام الدراسي الجديد، نسعى لإيجاد طرق تجعل أطفالنا يتناولون الأطعمة المفيدة مثل التي تظهر في مسلسلات الكارتون، ونستعرض فى هذا التقرير بعض الأكلات التي يمكن تقديمها لأطفالنا، منها المغذية والمفيدة والمحببة إلى قلوبهم.
سبانخ باباي
تعد السبانخ واحدة من الأكلات المميزة جدا ولكن نادرا ما يتناولها الأطفال وأحيانا الكبار، وفي الوقت نفسه ظهرت هريسة السبانخ في كارتون الأطفال باباي، حيث كان يتناولها وتزداد عضلاته وتزداة قوته التي تساعده في محاربة الأعداء، وهي طريقة مناسبة يمكننا إقناع الأطفال بتناول السبانخ .
باباي ساندويتش الطبقات
يحب الأطفال كارتون "سكوبي دو" والذي ظهر فيه إحدى الشخصيات وهو يتناول الساندويتشات متعددة الطبقات و تحتوي على شرائح الجبن والطماطم والجبن والخس، والبيض، وكل تلك الطبقات تجعل الساندويتش عبارة عن برج، فلا مانع من تجهيز ذلك الساندويتش وتقسيمه وتقديمه للأطفال.
سكوبي دو بطاطس بالفلفل الحار
من أشهر الأطباق التي يحب تناولها "بن 10" والذي يعد البطل الذي يحبه الكثير من الأطفال ويحبون ارتداء ساعته واستخدام أدوات تشبه أدواته، بل وهناك الكثير من الأدوات المدرسية التي تحمل صورة هذه الشخصية، ويمكن تجهيز هذه الوجبة تشبه التى ظهرت فى مشهد من مشاهد العمل الكرتونى ولكن مع تجنب إضافة الفلفل الحار حتى لا يصاب الطفل بأى ضرر صحى.
بن تن باوزي
باوزي أو الزلابية الصينية هو الطبق الآسيوي المميز المعروف الذى يتناوله الباندا "كونغ فو" في الكارتون الشهير المحبب للأطفال، حيث يقوم بحشو فمه به، فهو عبارة عن عجينة بها حشو من الخضروات واللحم أو الدجاج، ويطهى على البخار، ويمكن للأمهات صنعه وتنفيذه بعجينة البيتزا على هيئة كرات محشوة أو سمبوسك.
كونغ فو باندا الجبنة السويسرية
في حلقات "توم أند جيري" أشتهر هذا النوع من الجبن في الكارتون المفضل للكبار والصغار حيث كانوا يتشاجران عليه لتناوله، وهو جبن يشبه الجبن الرومي، لكنه مليء بالثقوب، وغني بطعم الجوز.
الجبنة السويسرية عسل
يعد العسل من الأكلات التي تميز بها كارتون Pooh Bear، فكان يتناوله لمذاقه المميز، وكان يجعله قوى، ليقوم بالمزيد من المغامرات، ويمكن استخدام هذه المشاهد لتشجيع الطفل على تناول العسل.
بووه خلطبيطة بالصلصة
خلطبيطة بالصلصة هي واحدة من الأكلات التي أشتهر بها فيلم الفار الطباخ، حيث كان يستمتع بتقديم تلك الأكلة للناقد أنطوان، وتعد تلك الوجبة من الوجبات المغذية وتعتمد على تقطيع الخضراوات لحلقات رفيعة ويصب فوقها الصلصة، ويمكن للأمهات تحضير هذه الوجبة بمساعدة الأطفال لكي يحبون الخضراوات وتناولها.
خلطبيطة بالصلصة
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