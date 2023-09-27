سبانخ باباي وعسل بو.. أشهر 7 أكلات في كارتون الأطفال هتحببهم في الأكل

MENAFN - Youm7) ارتبطت عقولنا من الصغر ببعض الأكلات التي كنا نشاهدها في أفلام ومسلسلات الكارتون، وفي الوقت الذي تبحث فيه الكثيرات من ربات البيوت عن طريقة لإطعام أطفالهم، الذين يرفضونتناول الطعام ويفضولن فقط تناول الحلوى والمعلبات الجاهزة خاصة مع عودة المدارس وبداية العام الدراسي الجديد، نسعى لإيجاد طرق تجعل أطفالنا يتناولون الأطعمة المفيدة مثل التي تظهر في مسلسلات الكارتون، ونستعرض فى هذا التقرير بعض الأكلات التي يمكن تقديمها لأطفالنا، منها المغذية والمفيدة والمحببة إلى قلوبهم.

سبانخ باباي

تعد السبانخ واحدة من الأكلات المميزة جدا ولكن نادرا ما يتناولها الأطفال وأحيانا الكبار، وفي الوقت نفسه ظهرت هريسة السبانخ في كارتون الأطفال باباي، حيث كان يتناولها وتزداد عضلاته وتزداة قوته التي تساعده في محاربة الأعداء، وهي طريقة مناسبة يمكننا إقناع الأطفال بتناول السبانخ .

باباي ساندويتش الطبقات

يحب الأطفال كارتون "سكوبي دو" والذي ظهر فيه إحدى الشخصيات وهو يتناول الساندويتشات متعددة الطبقات و تحتوي على شرائح الجبن والطماطم والجبن والخس، والبيض، وكل تلك الطبقات تجعل الساندويتش عبارة عن برج، فلا مانع من تجهيز ذلك الساندويتش وتقسيمه وتقديمه للأطفال.

سكوبي دو بطاطس بالفلفل الحار

من أشهر الأطباق التي يحب تناولها "بن 10" والذي يعد البطل الذي يحبه الكثير من الأطفال ويحبون ارتداء ساعته واستخدام أدوات تشبه أدواته، بل وهناك الكثير من الأدوات المدرسية التي تحمل صورة هذه الشخصية، ويمكن تجهيز هذه الوجبة تشبه التى ظهرت فى مشهد من مشاهد العمل الكرتونى ولكن مع تجنب إضافة الفلفل الحار حتى لا يصاب الطفل بأى ضرر صحى.

بن تن باوزي

باوزي أو الزلابية الصينية هو الطبق الآسيوي المميز المعروف الذى يتناوله الباندا "كونغ فو" في الكارتون الشهير المحبب للأطفال، حيث يقوم بحشو فمه به، فهو عبارة عن عجينة بها حشو من الخضروات واللحم أو الدجاج، ويطهى على البخار، ويمكن للأمهات صنعه وتنفيذه بعجينة البيتزا على هيئة كرات محشوة أو سمبوسك.

كونغ فو باندا الجبنة السويسرية

في حلقات "توم أند جيري" أشتهر هذا النوع من الجبن في الكارتون المفضل للكبار والصغار حيث كانوا يتشاجران عليه لتناوله، وهو جبن يشبه الجبن الرومي، لكنه مليء بالثقوب، وغني بطعم الجوز.

الجبنة السويسرية عسل

يعد العسل من الأكلات التي تميز بها كارتون Pooh Bear، فكان يتناوله لمذاقه المميز، وكان يجعله قوى، ليقوم بالمزيد من المغامرات، ويمكن استخدام هذه المشاهد لتشجيع الطفل على تناول العسل.

بووه خلطبيطة بالصلصة

خلطبيطة بالصلصة هي واحدة من الأكلات التي أشتهر بها فيلم الفار الطباخ، حيث كان يستمتع بتقديم تلك الأكلة للناقد أنطوان، وتعد تلك الوجبة من الوجبات المغذية وتعتمد على تقطيع الخضراوات لحلقات رفيعة ويصب فوقها الصلصة، ويمكن للأمهات تحضير هذه الوجبة بمساعدة الأطفال لكي يحبون الخضراوات وتناولها.

خلطبيطة بالصلصة



