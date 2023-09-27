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لو بتحب اللون الأبيض.. أفكار مختلفة لتصميم غرفة معيشة بيضاء مميزة

9/27/2023 2:34:13 PM
(MENAFN- Youm7) كل شخص يريد أن يحصل على منزل هادئ وأنيق، ويوجد الكثير من محبى اللون الأبيض ويفضلون تطبيقه في المنزل سواء على الجدرا أو قطع الأثاث، ومن المعروف أن اللون الأبيض يعطى إحساس وشعور بإتساع الغرفة، وتوجد بعض الأفكار لغرفة المعيشة يمكن الاختيار من بينها لتصميم غرفة معيشة أنيقة وعصرية، ولمعرفة تلك الأفكار يجب متابعة هذا التقرير وفقاً لموقع "goodhousekeeping".


أفكار لغرفة معيشة بيضاء اللون:

أرفف مفتوحة:

من السهل عندما يكون طلاء الجدران أبيض اللون إضافة أرفف الكتب العمودية مختلفة الألوان لإضافة بعض الألوان التي تعطى شكل مميز للمكان ويمكن وضع الكتب والأعمال الفنية والتحف الزخرفية الجميلة.


ارفف مفتوحة

اختيار مقعد مميز:

ويمكن إضافة
زوجين من المقاعد الملونة أو التى تجمع بين اللونين الأبيض والأسود، مما يتوافق مع طلاء الجدران البيضاء، مع إضافة
طاولة جانبية ومصباح باللون الأسود للحصول على غرفة عصرية.


مقاعد

التركيز على الألوان الدافئة:

يمكن الابتعاد عن اللون الأبيض الأصلى، واستبداله بالألوان الناعمة والهادئة، مثل الألوان الفاتحة مثل لون الخشب الفاتح واللون الأبيض الكريمى واللمسات الذهبية التي تعطى المزيد من الدفء والصفاء والرقى للمكان.


ألوان دافئة

خلق تباين مع اللون

من السهل جعل المكان غاية في الجمال عن طريق اختيارالخلط بين الألوان لخلق تباين واضح عن طريق اختيار لون خزانة زرقاء زاهية
وسجادة سوداء لتتوافق مع لون الجدران البيضاء، لخلق تناسق ألوان مميز.


تباين

الطراز البوهيمى:

البعض يحب اختيار ديكورات غير تقليدية للمنزل، وألوان كثيرة تضفى بساطة وجمال، ويمكن اختيار وسائد ولوحات جدارية ملونة تجمع بين ألوان عديدة مع السجاد ومقاعد بذراعين مبهجة.



طراز بوهيمى




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