لو بتحب اللون الأبيض.. أفكار مختلفة لتصميم غرفة معيشة بيضاء مميزة

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- Youm7) كل شخص يريد أن يحصل على منزل هادئ وأنيق، ويوجد الكثير من محبى اللون الأبيض ويفضلون تطبيقه في المنزل سواء على الجدرا أو قطع الأثاث، ومن المعروف أن اللون الأبيض يعطى إحساس وشعور بإتساع الغرفة، وتوجد بعض الأفكار لغرفة المعيشة يمكن الاختيار من بينها لتصميم غرفة معيشة أنيقة وعصرية، ولمعرفة تلك الأفكار يجب متابعة هذا التقرير وفقاً لموقع "goodhousekeeping".
أفكار لغرفة معيشة بيضاء اللون:
أرفف مفتوحة:
من السهل عندما يكون طلاء الجدران أبيض اللون إضافة أرفف الكتب العمودية مختلفة الألوان لإضافة بعض الألوان التي تعطى شكل مميز للمكان ويمكن وضع الكتب والأعمال الفنية والتحف الزخرفية الجميلة.
ارفف مفتوحة
اختيار مقعد مميز:
ويمكن إضافة
زوجين من المقاعد الملونة أو التى تجمع بين اللونين الأبيض والأسود، مما يتوافق مع طلاء الجدران البيضاء، مع إضافة
طاولة جانبية ومصباح باللون الأسود للحصول على غرفة عصرية.
مقاعد
التركيز على الألوان الدافئة:
يمكن الابتعاد عن اللون الأبيض الأصلى، واستبداله بالألوان الناعمة والهادئة، مثل الألوان الفاتحة مثل لون الخشب الفاتح واللون الأبيض الكريمى واللمسات الذهبية التي تعطى المزيد من الدفء والصفاء والرقى للمكان.
ألوان دافئة
خلق تباين مع اللون
من السهل جعل المكان غاية في الجمال عن طريق اختيارالخلط بين الألوان لخلق تباين واضح عن طريق اختيار لون خزانة زرقاء زاهية
وسجادة سوداء لتتوافق مع لون الجدران البيضاء، لخلق تناسق ألوان مميز.
تباين
الطراز البوهيمى:
البعض يحب اختيار ديكورات غير تقليدية للمنزل، وألوان كثيرة تضفى بساطة وجمال، ويمكن اختيار وسائد ولوحات جدارية ملونة تجمع بين ألوان عديدة مع السجاد ومقاعد بذراعين مبهجة.
طراز بوهيمى
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